Турчинов отмечает, что ни ЖЭК, ни КС не может менять Конституцию

Первый заместитель лидера партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ считает, что Конституционный Суд должен был обратиться в Верховную Раду с предложением внести изменения в положения Конституции, которые вызывают противоречия, а не отменять всю Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире "Шустер Live".

По словам А.ТУРЧИНОВА, можно долго спорить о том, хорошая Конституция 2004 года или нет, но "нельзя ломать страну через колено". Он отметил, что не может Конституционный Суд за одну ночь менять Конституцию. "Не имеют они на это право. Не может ни ЖЭК менять Конституцию, ни Конституционный Суд. Конституционный Суд максимально мог обратиться в Верховную Раду с предложением переголосовать те или другие статьи, которые вызывают у них вопросы", - сказал он. По словам А.ТУРЧИНОВА, ВР конституционным большинством могла бы внести изменения в Конституцию или вернуться к ее предыдущей редакции.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что у него нет иллюзий по поводу того, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прислушивается к мнению оппозиции или народа. "Это не просто Конституционный Суд подумал и принял решение. Это решение готовилось Администрацией Президента, исключительно по команде ЯНУКОВИЧА", - сказал А.ТУРЧИНОВ.