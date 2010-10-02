БЮТ: только 3 судей КС из 18-ти имеют отношение к конституционному праву

Народный депутат от БЮТ, юрист Сергей ВЛАСЕНКО констатирует, что в действующем составе Конституционного Суда только трое судей из восемнадцати имеют отношение к конституционному праву.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

«Так вот, проанализировав действующий состав КСУ, обнаружил: только три судьи из восемнадцати имеют отношение к конституционному праву. Все остальные - прокурорские работники, сотрудники КГБ УССР по Донецкой области, судьи общих судов, являющиеся специалистами по гражданскому праву, специалисты по уголовному праву... Кто угодно, только не конституционалисты», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, создается впечатление, что власть специально набирает людей какого-то среднего профессионального уровня, и эти люди должны принимать судьбоносные для страны решения.

При этом депутат подчеркнул, что «не может комбат сразу командовать фронтом. Дорасти нужно».

Кроме того, обратил внимание С.ВЛАСЕНКО, в частности, одна из судей КС - Мария МАРКУШ - в 2004-м, будучи народным депутатом от КПУ, активно поддерживала конституционную реформу, а сейчас принимала участие в рассмотрении дела по отмене политреформы. «Она даже самоотвод не взяла», - добавил он.

«В любом другом государстве ее, при таких обстоятельствах, уже бы давно уволили за нарушение присяги судьи. Рассматривая это дело, она не может быть объективна. Все это понимают, но почему-то молчат», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО, добавив, что это не юриспруденция, а чистая политика.