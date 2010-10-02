Квасневский считает опасным решение КС об отмене политреформы

Бывший Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ сомневается, что европейские институты отреагируют на решение Конституционного Суда Украины об отмене политической реформы, но считает его достаточно опасным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире "Шустер Live"

"Никто не будет реагировать на решение суда, поскольку везде мы уважаем такие решения. Но вопрос стратегический, что это значит для Украины. Мне кажется, здесь риск большой", - сказал он.

А.КВАСНЕВСКИЙ заметил, что для стран с молодой демократией, таких как Украина, главнее всего - это децентрализация власти. Он напомнил, что ни в одной европейской стране нет чисто президентской системы управления. "Поэтому риск с этими изменениями большой. Все зависит от того, как руководители будут использовать эти новые возможности", - добавил экс-президент Польши. По его мнению, смешанная система управления страной намного лучше, нежели чисто президентская система управления.