Американский юрист считает, что отмена политреформы-2004 правомерна

Член Федерального суда США Богдан ФУТЕЙ считает, что решение Конституционного Суда Украины об отмене политической реформы 2004 года является правомерным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала «Интер».

Он отметил, что не противник парламентской формы правления. В то же время подчеркнул: «Считаю, что если делаются изменения конституционные, то они должны быть сделаны в соответствии с Конституцией».

По мнению Б.ФУТЕЯ, при внесении изменений в Конституцию Украины в 2004 году был допущен ряд серьезных нарушений Основного Закона страны. Наибольшим нарушением, отметил он, было отсутствие референдума. В частности, по его словам, если вносятся изменения в Конституцию, «изменяющие политическую систему, а политическая реформа изменила политическую систему» в Украине, то они должны быть вынесены на всенародный референдум. «А здесь референдум не состоялся», - сказал член Федерального суда США.

Б.ФУТЕЙ также подчеркнул, что в 2004 году изменения в Конституцию Украины были приняты в пакете с другими вопросами, что является серьезным нарушением процедуры, предусмотренной Конституцией. Он также добавил, что парламент Украины внес ряд изменений, которые не имели заключения Конституционного Суда Украины. По его словам, были еще ряд серьезных нарушений при проведении конституционной реформы 2004 года.

*** Б.ФУТЕЙ родился в 1939 году в Тернопольской области. Он является судьей Федерального суда США, законодатель, политический и общественный деятель. Доктор права, профессор. Награжден орденом Ярослава Мудрого в 1987 году. Преподаватель конституционного права в ряде университетов мира и Украины.