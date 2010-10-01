Янукович решения КС еще не видел, но обещает выполнить

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что решение Конституционного Суда, который признал неконституционными изменения в Основной Закон в 2004 году, установившие парламентско-президентскую форму правления, будет выполняться органами власти государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на брифинге в Ялте, отвечая на вопрос журналистов.

«Я хотел бы сказать, что не видел это решение (КС), но мое отношение к решению любого суда, тем более Конституционного, однозначно – в Украине должно быть верховенство права. Любое решение Конституционного Суда Президент, Верховная Рада, Кабинет министров должны выполнять», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также заявил, что Венецианская комиссия и ряд европейских структур ранее давали негативную оценку внесенным в Конституцию Украины изменениям. «Указывали, что эти решения были приняты с нарушением Конституции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Со своей стороны Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ сказал, что устройство Украины является внутренним вопросом Украинского государства.

Польский лидер также заявил, что не имеет достаточно информации о решении КС, при этом он не слышал, что изменения в Украине происходят недемократическим путем.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Конституционный Суд принял решение об отмене политреформы 2004 года.

В частности, КС признал не соответствующим Конституции Украины Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

КС возобновил действие Конституции Украины 1996 года и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.