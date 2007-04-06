Ющенко с Януковичем ищут выход из политического кризиса

Присутствуют: Балога, Азаров, Гайдук...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во встрече также участвуют глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, его первый заместитель Иван ВАСЮНИК, первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ, секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК. Встреча проходит по просьбе премьер-министра, отмечает пресс-служба Президента. Главная тема встречи – выход из политического кризиса.

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