Ющенко с Януковичем ищут выход из политического кризиса
15:33, 06 апреля 2007Политика
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Присутствуют: Балога, Азаров, Гайдук...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во встрече также участвуют глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, его первый заместитель Иван ВАСЮНИК, первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ, секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК.
Встреча проходит по просьбе премьер-министра, отмечает пресс-служба Президента.
Главная тема встречи – выход из политического кризиса.
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