Яворивский: "подкоп", который делает власть, упадет ей на голову

Народный депутат от БЮТ Владимир Яворивский считает, что выборы в местные советы могут быть не признаны.

Об этом он сказал в эфире ТВі в четверг, сообщает пресс-служба телеканала.

"Мы делаем то, что можно делать цивилизованным образом, ничего другого мы делать не будем. Мы "бьем в колокол", обращаем внимание Европы на то, что происходит в Украине. Убежден, будут подключены европейские силы", - заявил Яворивский.

"То, что в Киевской и Львовской областях "Батькивщина" будет исключена из избирательного процесса - тоже аргумент. Возможна версия непризнания этих выборов как таковых", - отметил он.

Яворивский высказал уверенность, что эти выборы не будут "трагедией", и в 2012 году, после парламентских выборов, может начаться создание нового демократического большинства.

"Даже если значительная часть этих выборов (в местные советы) будет сфальсифицирована из-за нелепого закона, из-за подкупа избирателей, из-за административного давления, я не думаю, что это будет уже окончательная трагедия Украины. Так как будут парламентские выборы 2012 года, которые и могут дать абсолютно новое демократическое большинство", - сказал Яворивский.

По его словам, "сегодняшняя власть - это люди, которые, придя к власти и ощутив ее могущество, почувствовали и вседозволенность, после чего начинается чувство безнаказанности".

"А работа "способом подкопа" абсолютно ускоряет тот процесс, когда этот "подкоп" под других упадет им на голову очень быстро", - заявил БЮТовец

Украинская правда