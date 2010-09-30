Донецкие налоговики извинились перед прессой за «моральное потрясение»

В Донецке налоговики извинились перед журналистами редакции информационного сайта «62.ua»., которых подвергли проверке в рамках проведения спецоперации по ликвидации конвертационного центра .

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Донецкой области, вчера в рамках проведения операции по ликвидации конвертационного центра проверке подверглись все фирмы, которые были зарегистрированы по одному адресу, то есть, в административном здании, так называемом «месте массовой регистрации налогоплательщиков».

Поскольку владелец «конверта» маскировал местонахождение своего предприятия, налоговикам пришлось проверить регистрационные документы у нескольких арендаторов, занимающих помещения в этом административном здании, в том числе и редакции сайта, пояснили в налоговой администрации.

В свою очередь, сотрудники сайта «62.ua» рассказали, что «испытали моральное потрясение», когда в разгар рабочего дня к ним в донецкий офис ворвались люди как в штатском, так и в форме офицеров налоговой милиции с заявлением: «Мы из налоговой милиции, сейчас проведем у вас обыск, выключите мобильные телефоны и выйдите из кабинета». При этом правоохранители не предъявили ни ордеров на обыск, ни документов, удостоверяющих их личности.

По словам журналистов, «через некоторое время люди в форме заявили, что они ошиблись и даже принесли извинения и разрешили вернуться сотрудникам на свои рабочие места».

Сегодня пресс-служба в своем сообщении подчеркнула, что «ГНА в Донецкой области приносит свои извинения журналистам ресурса». А председатель ГНА в Донецкой области Александр КЛИМЕНКО объяснил: «Сотрудники редакции расценили это как давление на СМИ. Со своей стороны хочу заверить, что это была обычная операция по ликвидации конвертационного центра. Сейчас борьба с «конвертами» является одним из наших приоритетных направлений, а фиктивные предприятия, где отмываются незаконно полученные доходы, выявляются и закрываются регулярно».