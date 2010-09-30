Зварич уже знает, какой приговор КС вынес политреформе

Конституционный Суд Украины отменил политическую реформу 2004 года, заявил сегодня во время заседания оппозиционного правительства народный депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Я абсолютно ответственно заявляю о том, что в закрытом режиме Конституционный Суд принял решение об отмене политической реформы».

Он подчеркнул, что данная информация пока нигде не прозвучала, но она является достоверной. «Я отвечаю за свои слова», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он также отметил, что “таким образом, мы уже живем сегодня в совсем другой стране”.

Отвечая на вопрос журналистов, откуда Р.ЗВАРИЧ владеет такой информацией, он сказал: «Эта информация поступила ко мне несколько минут назад, приблизительно десять минут назад».

При этом он сказал, что поступившая информация ограничивается только тем, что КС отменил политреформу. «Каким является содержание этого решения, чем они мотивировали и какие последствия этого решения, мне на этот вопрос трудно ответить», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Также он отказался назвать источники, из которых поступила эта информация. «Это просто мои источники», - добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, согласно информации пресс-службы Конституционного Суда, 1 октября КС обнародует принятое сегодня, 30 сентября, Решение по делу о конституционном представлением 252 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222-ІV.