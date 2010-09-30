Могилев намекнул, что взяточничества ни одна партия не чурается

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что милиция задерживает политиков-правонарушителей вне зависимости от партийной принадлежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

В частности, по словам министра, начиная с марта этого года в Одессе был задержан заместитель главы районной организации - представитель Партии регионов за получение взятки, в Хмельницкой области был задержан депутат райсовета от БЮТ за получение взятки, в Тернопольской области также был задержан депутат райсовета от «Нашей Украины», в Житомирской области - депутат райсовета от Партии регионов.

Таким образом, отметил А.МОГИЛЕВ, эти примеры демонстрируют, что сотрудники милиции задерживают правонарушителей вне зависимости от партийной принадлежности.

Как сказал министр, милиция выполняет указание Президента Украины о том, что «политические билеты, окраска не дают никакой индульгенции от привлечения к ответственности всех лиц, которые ведут противоправный образ жизни».