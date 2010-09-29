Кого из кандидатов Днепропетровск хотел бы видеть своим мэром? (опрос)

Рейтинг кандидата в мэры Днепропетровска, лидера «України майбутнього», народного депутата Святослава ОЛЕЙНИКА продолжает расти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал директор Приднепровского регионального центра политических исследований «Политикум» Олег ГАВРЮШИН, презентуя на пресс-конференции результаты проведенного центром социологического опроса.

По словам эксперта, в Днепропетровске четко оформилась тройка лидеров в избирательной кампании на пост мэра. Согласно последним данным, предпочтения горожан распределились следующим образом: действующего мэра Ивана КУЛИЧЕНКО поддерживают 28% опрошенных, председателя «Громадської сили» Загида КРАСНОВА - 20,7%, а лидера «України майбутнього» С.ОЛЕЙНИКА - 9,1%.

По словам О.ГАВРЮШИНА, выдвижение в мэры города кандидатуры С.ОЛЕЙНИКА, ставшее для многих неожиданностью, кардинально изменило политическую ситуацию в регионе и настроения избирателей. Социолог отметил, что, включившись в предвыборную гонку всего за два месяца до выборов, С.ОЛЕЙНИК набрал менее чем за три недели 9,1% голосов респондентов, что является очень высоким результатом. О.ГАВРЮШИН прогнозирует, что рейтинг лидера УМ продолжит расти до самых выборов.

Такие выводы эксперт сделал на основании данных презентованного соцопроса. Они говорят, что сейчас против всех кандидатов готовы голосовать 24% днепропетровцев и не определились с выбором около 10%. Кроме того, 8% респондентов сообщили, что не пойдут на выборы. О.ГАВРЮШИН считает, что многие респонденты из этих трех групп изменят свое мнение.

Опрос был проведен в Днепропетровске 26-27 сентября, квотная выборка составила 1800 респондентов, погрешность не превышает 2%.