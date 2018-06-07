Лесь Подервянский: Перевоспитать совков невозможно – это знал еще Моисей

В Украине ничего нельзя предвидеть наверняка... Не только Андрухович считает, что Крыму и Донбассу нужно дать возможность самоопределиться... Перед донецкими я не собираюсь танцевать гопак... Художник, драматург и просто интересный человек Лесь Подервянский ответил на вопросы УНИАН.

В УКРАИНЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ РОССИИ, НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПРЕДВИДЕТЬ НАВЕРНЯКА

Господин Подервянский, когда в Запорожье ставили памятник Сталину, вы сказали, что сегодняшняя власть – холуи, потому что она позволяет такое делать. Изменилось ли ваше мнение?

Мнение не изменилось. Страна, в которой в ХХІ веке ставят такие памятники, не имеет никаких шансов – это очевидно и не нуждается в никаких объяснениях.

Общество «проглотило» памятник Сталину, а также фактически «проглотило» Табачника, Солдатенко, в конечном итоге всех их вместе. О чем это свидетельствует?

Вообще-то я пытаюсь быть осторожным в определениях и пророчествах. В Украине, в отличие от России, никогда ничего нельзя предугадать наверняка. Сегодня так, а завтра глядишь – и совсем иначе. Мое субъективное ощущение – что все это не надолго.

ПЕРЕВОСПИТАТЬ СОВКОВ НЕВОЗМОЖНО – ЭТО ЗНАЛ ЕЩЕ МОИСЕЙ

Как бы вы охарактеризовали типичного избирателя нынешнего президента?

Янукович – это тип совкового начальника. Если бы ему кто-то сказал, что он просто менеджер в масштабах страны, которого нанимают на пять лет, – он бы очень удивился.

На самом деле он думает, что он теперь большая шишка, которая должна ездить на большой черной машине по перекрытым для него дорогам, и желательно, чтобы народ еще и стоял с обеих сторон и кланялся. Все совковое начальство вело себя так.

Соответственно, прослойка, которая голосует за такого начальника, – это совки, которые именно для этого его и избирают. А совку присуща полная безответственность за свою судьбу и перекладывание всех проблем на начальство. Слова «свобода», «свобода выбора», «ответственность за свою жихнь» для этих людей – непонятные иероглифы. Ментально они продолжают жить в стране, которой 20 лет уже не существует.

Возможно ли таких людей перевоспитать?

Перевоспитать таких людей невозможно. Это знал еще Моисей.

НЕ ТОЛЬКО АНДРУХОВИЧ СЧИТАЕТ, ЧТО КРЫМУ И ДОНБАССУ НАДО ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ САМООПРЕДЕЛИТЬСЯ

Юрий Андрухович говорит, что Донбассу и Крыму нужно дать возможность отсоединиться, если они этого пожелают. Как вам такая идея?

Не он один так считает. Но опасность в том, что когда ты даешь кацапу откусить палец, он отгрызает руку.

Что внутренне нужно сказать себе, чтобы было легче пережить сегодняшнюю власть? Что сказали себе вы?

Ничего особенного. При любой власти нужно оставаться самим собой. Чтобы утром ты мог с удовольствием поздороваться с “персонажем”, который смотрит на тебя из зеркала. Я сорок лет прожил в совке, у меня незаурядный опыт.

ПЕРЕД ДОНЕЦКИМИ Я НЕ СОБИРАЮСЬ ТАНЦЕВАТЬ ГОПАК

Вы бы смогли найти общий язык с Табачником?

Я не общаюсь с людьми пошиба Табачника.

Когда готовила вопросы, поинтересовалась у своей коллеги (она старше меня по возрасту и должности), стоит ли задавать вам вопрос об Андруховиче. Она сказала, что мы должны доказать донецким и другим, что они нам не чужие, то есть не отталкивать их от себя... А как думаете вы?

Не знаю, может, кто-то хочет положить их в свою постель и танцевать перед ними гопак, но это точно не я. Я не мать Тереза, и всех любить не собираюсь.

ОППОЗИЦИЯ НИКОГДА НЕ ОБЪЕДИНИТСЯ, ПОКА ЕЕ НЕ ПЕРЕДАВЯТ

Какой вам выдается сегодняшняя оппозиция?

Это типичная украинская оппозиция: «три гетмана» и все такое... Они никогда не объединятся, пока их всех не передавят.

Какой представляете Украину в ближайшие, скажем, десять лет?

Могу повторить: в этой стране ничего предусмотреть невозможно.

Что вас больше всего раздражает в людях?

Меня раздражают идиоты. Как по мне, их многовато.

Какая ваша жизненная философия?

Мне близкие те учения, которые направлены на самосовершенствование личности.

Вы было назвали министра культуры Кулиняка «невнятным мужиком», а вот “регионалы” хотят его сместить, мол, он не совсем выполняет обещания ПР (не отменяет приказ об обязательном дублировании фильмов на украинский язык). Может, он не такой уже и плохой министр?

Я бы не хотел встревать в дискуссию относительно личности министра, потому что считаю именно министерство совковым анахронизмом.

ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЖИТЬ В КОСМОСЕ И УМЕРЕТЬ НА ЗОЛОТОМ УНИТАЗЕ

Без каких вещей вы бы не смогли жить?

Слишком пафосно было бы делать заблаговременные выводы. Ты не узнаешь, какие это вещи, пока не будешь их лишен. Человек, как таракан, приспосабливается ко всему: живет даже в тюрьме, или на острове, или в космосе. Или умирает, сидя на золотом унитазе.

Часто ли у вас возникает желание кого-то побить?

Я занимаюсь кунг-фу 35 лет и поэтому принципиально не могу себе это позволить.

Чем сегодня занимается Лесь Подервянский?

Тем же, чем и всегда: пишет картины, пишет тексты, тренируется, шляется с друзьями. Вообще живет так, как ему нравится.

Подготовила Оксана Климончук