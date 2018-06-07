Что ищет СБУ в мэрии Каменец-Подольского

Взятка в 300 тысяч?.. «Это дело на заказ с целью устранения с выборов проходного кандидата»... Один заместитель мэра образовал «городской комитет спасения демократии», второй исчез. С недавних пор работники СБУ ходят в городской совет Каменец-Подольского, как к себе на работу. Этот орган самоуправления заинтересовал эсбэушников неслучайно — тут задокументирован факт получения взятки мэром Анатолием Нестеруком и управляющим делами горисполкома Николаем Нечаем.

СБУ разоблачила взятку?

Обратимся к официальной информации. По данным пресс-центра Службы безопасности Украины, 20 сентября сотрудники СБУ задержали упрявляющего делами горисполкома в его служебном кабинете во время получения части взятки — 60 тыс. грн. Еще в октябре 2009 года к городскому голове якобы обратились владельцы частного предприятия с просьбой передать им в аренду земельный участок 1,5 га для строительства гаражей и СТО. Мэр согласился посодействовать в выделении земли и последующем снижении арендной платы за вознаграждение в 300 тыс. грн. В случае неуплаты этой суммы мер якобы угрожал выставить этот участок на аукцион и продать его.

В этот же день прокуратура Хмельницкой области по материалам СБУ в отношении мэра и его сообщника возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки в большом размере или служебным лицом, которое занимает ответственное положение) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Журналисту УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры объяснили: для того, чтобы пойти на такой шаг (возбуждение уголовного дела. — Авт.) следственные органы прежде всего взвешивают факты и доказательства. Соответственно, если есть основания, то возбуждается уголовное дело.

«Городской комитет спасения демократии»

В то же время в Каменце-Подольском с прошлой пятницы, 24 сентября отдельные общественные организации проводят митинги против задержания городского головы Анатолия Нестерука и управляющего делами горисполкома Николая Нечая. Объекты их пикетирования — помещение СБУ и горсовета. На улицы выходят люди с плакатами и лозунгами в поддержку мэра. За неполную неделю на протестных мероприятиях в Каменце-Подольском побывали почти три тысячи человек.

Прямо на улице родился «городской комитет спасения демократии», в который вошли представители городских организаций Совета ветеранов войны труда и вооруженных сил, Союза “Чернобыль” и преподаватели отдельных вузов. Эта гражданская организация взялась доказать непричастность должностных лиц к делу о взятке. Они даже подготовили обращение к партиям, чтобы те воздержались от выдвижения кандидатов на должность мэра Каменца-Подольского.

Версии, которые не противоречат друг другу

Их, как всегда, несколько, и они никоим образом не отрицают друг друга.

Во-первых, возможно, и в самом деле имел место факт получения взятки. За два года правления у Анатолия Нестерука было немало искушений дополнительным заработком. Для мэра любого города это, к сожалению, традиционный путь пополнения своего состояния: договаривается с председателями фракций относительно нужного голосования по определенному вопросу на сессии, а дальше включается механизм финансового “поощрения”.

Но, учитывая избирательные баталии и то, как у нас работают правоохранительные органы, не можем не согласиться с распространенным мнением, что господина Нестерука «заказали», что тоже, к сожалению, стало традиционным в украинской политике.

В городе допускают возможность своеобразного наказания бывших однопартийцев за измену политическим идеалам. Нестерук недавно распрощался с “Батькивщиной” (сейчас для этого большого героизма не нужно), в которой пробыл два года. “Я убежден, что городской председатель, невзирая на свои политические убеждения, должен быть внепартийным и отстаивать интересы каждого жителя и всего общества в целом. Как городской председатель я делаю все для того, чтобы в работе власти приоритетом была не политика, а решение неотложных проблем Каменца. Ввиду этого, я принял решение идти на выборы как внепартийный, потому официально заявляю о своем выходе из рядов ВО “Батькивщина”, — объяснил градоначальник.

Нестеруку в «Батькивщине» быстро нашли замену — 27 сентября городская партийная конференция выдвинула кандидатом в мэры Каменца-Подольского действующего секретаря горсовета Валентину Волошину.

Еще одно предположение, тоже небезосновательное, — устранение Партией регионов из избирательной гонки одного из наиболее проходных кандидатов. Ходят слухи, что провластная партия хочет посадить в мэрское кресло своего человека.

Банковская операция как сопровождение действий СБУ?

Первый заместитель городского председателя Валерий Андрухович в разговоре с журналистом УНИАН считает, что ПП “Вест”, которое фигурирует в деле о взятке, не разобралось в том, какие условия выдвинула мэрия относительно аренды упомянутого участка.

“В прошлом году владелец фирмы, - сказал он, - разговаривал с городским председателем в присутствии его заместителей. Бизнесмен выразил предложение, что хочет построить на этом участке гаражи и СТО. Между прочим, тогда землю арендовал другой субъект ведения хозяйства, который там содержал автостоянку”.

27 октября 2009 года по решению сессии горсовета полтора гектара земли отходят в аренду ПП “Вест”. Предварительно было договорено, что частное учреждение перечислит 300 тысяч гривен на счета коммунальных предприятий для улучшения их положения. В частности, речь идет о КП “Камянецкий парк”, КП “Старый город”, городской путевой участок и спецсчет горисполкома.

“Относительно нашего спецсчета, то 100 тысяч гривен планировалось направить на изготовление стенда для участия города в международной выставке “ЭКСПО-2010”, — уточнил Андрухович.

Довольно много вопросов вызывает банковская операция, которая произошла в тот день, когда СБУ задержала мэра и его заместителя. На счет коммунального предприятия “Камянецкий парк” поступило 49,5 тысяч гривен от Евгения Геселева, одного из владельцев ПП “Вест”. Назначение платежа отправитель решил прописать просто: “за землю”.

По мнению директора КП Людмилы Дужевой, платежная операция проведена с ошибкой. “Расчет произошел через “Райффайзенбанк-Аваль”. Однако названная операция является неправильной, поскольку нет номера договора, не указано оплачено с НДС или без НДС. Я позвонила Геселеву и сказала, что коммунальное предприятие не продает земли. Если вы настаиваете, то можем привезти КАМАЗ земли, но дополнительного нужно заплатить 30 тысяч гривен за грузчика”, — иронизирует она. И добавляет, что попросила его изменить назначение платежа на “финансовую помощь”.

“В прошлом году ПП “Вест” перечислило “Камянецкому парку” 55 тысяч гривен с пометкой “финансовая помощь”. Эти средства пошли на выплату заработной платы работникам нашего предприятия”, — говорит Дужева. По ее словам, господин Геселев пообещал изменить назначение платежа, однако так и ничего не сделал.

Все-таки политика? Адвокат Нестерука Вячеслав Заречнюк не соглашается с выводом СБУ и областной прокуратуры. Он считает, что это дело не о взятке, а политическое.

“Это дело на заказ и с прицелом на устранение из избирательной гонки проходного кандидата. В Камянце-Подольском происходит политическое рейдерство при участии правоохранительных органов”, — сказал он. По словам адвоката, сложность дела заключается в том, что, в соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, позиция защиты имеет некоторые ограничения. “Мы планируем защиту предоставлением всевозможного вида доказательств, а это органами досудебного следствия может расцениваться как оправдание”, — сообщил адвокат.

Для городского головы районным судом Каменец-Подольского избрана мера пресечения — арест . “Но суд не учел состояние здоровья господина Нестерука и его заслуги перед Родиной. Согласно со статьей 165-2 уголоно-процессуального кодекса, суд должен принимать во внимание эти нюансы”, — говорит господин Заречнюк. Невзирая на это областной апелляционный суд 28 сентября продлил на два месяца содержание в СИЗО господина Нестерука.

Автору этих строк удалось узнать, что он повторно будет баллотироваться на должность мэра. Оформление всех документов будет идти через учреждение, где находится городской председатель. Это следственный изолятор города Хмельницкого.

Еще один заместитель исчез

А между тем в мэрии эсбэушники продолжают проводить проверку. 27 сентября в кабинете первого заместителя мэра Каменца-Подольского Валерия Андруховича был проведен обыск. Как сообщил сам Андрухович, сотрудники СБУ провели выемку определенных документов. Обыски проходили и в других подразделениях городского совета. Под вечер того дня господина Андруховича отпустили, и он сразу пошел на митинг, объявив о поддержке мэра.

Неизвестно куда исчез заместитель городского председателя Олег Марунчак. Через него фактически решались ключевые земельные вопросы. Последний раз его видели на работе 22 сентября. После того мобильный телефон чиновника – вне зоны доступа. Официального больничного он не брал. В мэрии не могут назвать точного местонахождения должностного лица.

Виталий Тараненко, Хмельницкая обл.