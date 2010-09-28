Наливайченко об антиукраинской власти, вождях и "Обновлении"

Председатель Политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО исключает возможность вхождения депутатов от “Нашей Украины” в провластную коалицию.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

В частности, на вопрос о возможном вхождении «Нашей Украины» в коалицию В.НАЛИВАЙЧЕНКО ответил, что это абсолютно исключено, поскольку действующая власть проводит откровенно антиукраинские действия, тогда как «Наша Украина» последовательно отстаивает украинские права. Он заметил, что действующая власть перешла к агрессии по отношению к своим гражданам.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «Наша Украина» будет сотрудничать с другими демократическими силами: «Мы на съезде определили, что идем на выборы самостоятельно. Но «Наша Украина» готова поддерживать все общественные организации, а не политических вождей. Однако сначала мы наведем порядок в собственном «доме», разберемся внутри собственной партии».

Комментируя недостатки избирательного законодательства, В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвал новый закон о местных выборах недемократическим. «Во-первых, потому, что общественные организации не имеют возможности принимать участие в избирательном процессе, выдвигая своих кандидатов. Во-вторых, потому, что открываются возможности контроля властью выборов. И, в-третьих, те, кто не идет от партии власти, попадают под большой риск, у них остаются очень мало шансов», - заметил он.

«Поэтому мы будем очень активно с местными общинами отстаивать честные выборы. Всеми возможными способами», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Говоря о процедуре выдвижения кандидатов от “Нашей Украины”, В.НАЛИВАЙЧЕНКО выразил убеждение, что кандидата на должность городского председателя должны предлагать партийцы на местах. «К счастью, мы абсолютно против партийного вождизма. И это принципиально. Это будет демократический выбор. Человек, который имеет наибольший рейтинг среди местной общины. И, поверьте мне, это будет достойный человек», - заверил он.

На вопрос о перспективах общественной инициативы «Обновление страны» В.НАЛИВАЙЧЕНКО ответил: «Очень хотелось бы, чтобы тот труд, который уже был сделан, и тот результат, которого мы уже достигли, те люди, которые входят в эту общественную организацию, продолжали, а я буду предлагать программу «Обновление страны» в программу нашей партии. Наши приоритеты пересекаются».