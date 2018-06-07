Знают ли нынешние правители, в чем смысл реформ?

Может ли кто-то представить, что налоговые органы предъявят претензии по неуплате налогов компаниям Ахметова?.. Что и как нужно «выжигать каленым железом», о котором говорил Янукович…

Всемирный банк (ВБ) опубликовал на минувшей неделе фундаментальный доклад под названием «Стратегический выбор для ускорения и поддержки роста в Украине». В нем есть, чем утешиться, как пессимистам, так и оптимистам.

Для последних в упомянутом отчете ВБ сообщается, что у Украины имеются большие шансы уже в скором времени достичь высоких темпов экономического развития, поскольку для этого в наличие серьезная база: украинское государство обладает выгодным географическим положением, богатыми природными ресурсами и высокообразованной рабочей силой. Причем, данные козыри настолько сильны, что Украина при определенных условиях может даже стать локомотивом роста в Восточной Европе, считают в ВБ.

Пессимистически настроенные относительно украинских перспектив соотечественники также нашли в отчете ВБ информацию, подтверждающую их ожидания. Ее можно сгруппировать по двум главным направлениям: во-первых, в стране сейчас практически полностью изношенная и неимоверно энергозатратная инфраструктура, на которую потребуется изыскать порядка 100 млрд. долл. до 2015 года, что слишком проблематично; во-вторых, нужно безотлагательно приступать к радикальным реформам, а есть большие сомнения, что украинская власть готова к ним.

Узких мест в экономике Украины, которые потребуют реформаторских усилий, довольно много. «Тесно связаны между собой плохой инвестиционный климат, низкий уровень конкуренции, дефицит инноваций и медленная структурная трансформация. Эти факторы консервируют зависимость Украины от экспорта ограниченной группы товаров, что делает страну слишком подверженной внешним шокам», - констатировал директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин Райзер.

Но поскольку реализовать все реформы одновременно практически нереально, эксперты ВБ предлагают сосредоточиться на трех ключевых краткосрочных и среднесрочных приоритетах: фискальной стабилизации, упрощении регуляторной сферы для бизнеса, реабилитации банковского сектора.

Казалось бы, ничего нового в рекомендациях ВБ не содержится – практически все годы независимости правящая верхушка повторяла как заклинание слова о необходимости улучшения инвестиционного климата, уровня конкуренции, работы фискальной системы, ситуации в регуляторной сфере и т.д. Однако в том-то и дело, что изобретать здесь велосипед не требуется, к тому же, придумать что-то новое и не получится. Но нужно не говорить, а действовать.

Не вышло же добиться никаких успехов по всем этим важнейшим направлениям в Украине по одной-единственной причине: в основе всех их лежит коррупция, перед которой власть оказалась бессильной! Таким образом, суть главной реформы для Украины состоит в решительной и результативной борьбе с коррупцией. И этого не видеть может только слепой.

Что интересно, в предыдущем отчете ВБ по Украине, опубликованном в ноябре 2004 года, указывались точно такие же, как и сейчас, проблемы, тормозящие развитие украинской экономики. Но тогдашний документ ВБ готовили другие эксперты, и они более конкретно говорили о коррупции, как о главной причине всех бед в Украине.

Как докладывал Джон Литвак, руководивший тогда подготовкой Меморандума ВБ об экономическом развитии Украины, для сохранения экономического роста необходимо перейти от «инсайдерской» экономики, формируемой крупными финансово-промышленными группами (ФПГ), к открытой экономике, характеризуемой верховенством права, законностью и прозрачностью. «Существует опасность, что такая модель «экономики инсайдеров» станет одной из основных преград на пути дальнейшего развития Украины. Эта модель по своей природе несовместима с честной конкуренцией, поощряет непрозрачность и коррупцию, отталкивает иностранные инвестиции, препятствует адаптации экономики к переменчивым рыночным условиям, усложняет процессы, связанные с доступом на зарубежные рынки и интеграцией в мировую экономику…», - говорилось в меморандуме от 2004 года.

Кстати, в комментарии к последнему отчету ВБ по Украине главного экономиста ВБ в Украине Пабло Сааведры есть одна весьма примечательная фраза. «Осуществленные после девальвации гривни 1998—1999 годов стабилизационные меры в сфере государственных финансов и фискальная дисциплина, которой Украина придерживалась по 2003 год включительно, отход от бартерных операций и приватизация убыточных госпредприятий, среди прочего, обеспечили отличную базу для роста в начале текущего десятилетия», - заявил эксперт.

Как видим, Пабло Сааведра отмечает, что после финансового кризиса 1998-1999 годов в Украине были достигнута дисциплина в фискальной сфере, однако в 2003 году случилось коренное ухудшение ситуации. Что же происходило в Украине в тот период?

Здесь нужно напомнить, что в течение всего 2003 года и до конца 2004 года украинское правительство возглавлял нынешний президент Виктор Янукович, работой же налоговых органов руководил тогдашний первый вице-премьер и министр финансов, а теперешний глава правительства Николай Азаров.

И как раз в те времена в стране наблюдался колоссальный расцвет коррупции, что отмечала, в частности, международная организация Transparency International – в 2004 году Украина со своими 2,2 баллами по десятибалльной шкале заняла седьмое место в мире с конца, разделив его с Боливией, Гватемалой, Казахстаном, Киргизстаном, Нигерией и Суданом.

Именно в 2003-2004 годах на коррупционной основе приватизировались крупнейшие рентабельные предприятия страны, такие, как «Криворожсталь», «Никопольский завод ферросплавов» и т.д. (Фондом госимущества в тот период руководил нынешний парламентский «дирижер» и глашатай Партии регионов Михаил Чечетов). Именно тогда верховные правители Украины и России создали паразитирующего газового посредника «РосУкрЭнерго» для набивания миллиардами собственных карманов. Именно в те годы украинскими олигархами стали широко использоваться схемы так называемой минимизации налогообложения путем вывода сверхприбылей на Кипр, Виргинские острова и в другие оффшоры. В отношении же малого и среднего бизнеса тогда свирепствовала «азаровщина».

Ну и абсолютно понятно, что Янукович и Азаров, ставшие теперь президентом и премьером, не относятся к числу тех политиков и руководителей, кто имеет способность и желание по-настоящему бороться с коррупцией.

Может ли, например, кто-то себе представить, что налоговые органы сейчас предъявят претензии по неуплате налогов компаниям, принадлежащим спонсору Партии регионов, депутату Верховной Рады Ринату Ахметову? Или другим знатным «регионалам”? Эти вопросы, конечно же, риторические.

Или возьмем такой злободневный для украинского бизнеса вопрос как возмещение НДС. Известно, что, начиная с марта этого года, когда правительство возглавил Азаров, бизнесу выплачивается только примерно треть от положенного к возмещению НДС. Так, принадлежащему индусу комбинату «Арселор Митталл» налоговая администрация практически ничего не платила по НДС и задолжала на конец августа 3,2 млрд. грн., начав рассчитываться лишь в сентябре – и то не деньгами, а облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В то же время предприятия, например, Ахметова исправно получали от правительства возмещение НДС «живыми» деньгами.

Так как там насчет честной конкуренции и хорошего инвестиционного климата?..

Да и можно ли ждать чего-то другого в ситуации, когда в налоговых органах, в МВД, в Генпрокуратуре, в СБУ, в судейском корпусе все умеют читать и потому прекрасно осведомлены, например, о том, как Янукович по классическим коррупционным схемам завладел государственной резиденцией «Межигорье» и другой недвижимостью, а Николай Азаров также коррупционным путем занимался обогащением своей семьи через созданный при налоговой администрации благотворительный фонд «Профессионал»?

Заявления же с учетом таких обстоятельств нынешнего президента о том, что он якобы будет «каленым железом выжигать» коррупцию, являются откровенной насмешкой над украинским народом и образцом безграничного цинизма. Поскольку если бы действительно был создан ни от кого не зависимый и наделенный неограниченными полномочиями антикоррупционный орган – а без этого хребет коррупции не поломать - то он применил бы «каленое железо», в первую очередь, к самим нынешним правителям.

Неужели же кому-то не понятно, что нынешняя правящая команда будет лишь имитировать бурную антикоррупционную деятельность, отлавливая мелких взяточников, но всячески препятствуя реальной борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти?! А поэтому до тех пор, пока у руля находится нынешняя команда, никаких реальных реформ в Украине быть не может!

Игорь Котович