Суд, в котором случилась ”политическая феерия”, рассмотрит иск Кабмина к Ющенко

В 14.30 состоится заседание Печерского районного суда столицы по иску Кабинета министров к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО относительно указа главы государства о прекращении действия ряда постановлений Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил член фракции Партии регионов Александр СТОЯН. Он выразил удивление, что вокруг событий, которые произошли утром в Печерском районном суде Киева, возникла «такая политическая феерия».

По словам А.СТОЯНА, события в суде «приобрели политическое звучание». Он отметил, что никакого увлечения со стороны представителей фракции Партии регионов в суде не было. По его словам, главной целью прихода депутатов в суд стало намерение принять участие в заседании по рассмотрению иска Кабмина к Президента.

При этом А.СТОЯН отметил, что депутаты из фракции Партии регионов стали свидетелями инцидента между бывшим председателем Печерского райсуда Владимиром КОЛЕСНИЧЕНКО и помощником нового председателя суда Инны ОТРАШ относительно передачи печати.

Отвечая на вопрос журналистов, почему депутаты не позвонили по телефону в секретариат суда и не выяснили точное время проведения заседания, А.СТОЯН отметил, что это связано с тем, что обычно судебные заседания начинаются в 10.00, и поэтому необходимости звонить по телефону не было.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 апреля, Секретариат Президента Украины заявил о захвате Печерского райсуда Киева представителями Партии регионов. В частности, руководитель пресс-службы Секретариата Олег КОШЕЛЕВ сообщил журналистам, что народный депутат от Партии регионов С.КИВАЛОВ забрал основную печать Печерского райсуда.

Сегодня же И.ОТРОШ заявила, что В.КОЛЕСНИЧЕНКО ворвался в ее служебный кабинет, избил ее помощницу и забрал печать суда.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО расследовать инцидент, который произошел сегодня утром в Печерском районном суде Киева.