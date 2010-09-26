Заявление: в Одессе развернута кампания по дискредитации власти

Лидеры большинства одесских организаций политпартий национально-демократического, либерального и экологического направлений призвали однопартийцев и единомышленников выразить «решительную поддержку на предстоящих выборах кандидату в мэры Одессы Эдуарду ГУРВИЦУ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Меморандуме «Одессе - мир, стабильность, процветание!», принятом по результатам «круглого стола», прошедшего в субботу в Одессе при участии представителей городских организаций партии «Реформы и порядок», УСДП, НРУ, «За Украину», «Зелена планета», УРП, «Народна самооборона», «Українська платформа», Либеральной партии Украины, УНП, Социально-христианской партии и других.

Лидеры партийных структур, а также многих общественных организаций, в том числе «Просвіти», Национального союза писателей Украини, Всеукраинского обьединения ветеранов, Асоциации козацких товариществ «Січ», природозащитной «Мама-86-Одесса», Лиги защиты женщин, Союза поляков, «Греки Одессы», крайне обеспокоены тем, что «накануне местных выборов некоторые небезызвестные личности, преследующие свои узкокорыстные цели, развернули масштабную кампанию по дискредитации городской власти, пытаются разжечь политическое противостояние и втянуть в него одесситов».

«Подобные деструктивные действия наносят ощутимый вред развитию Одессы, усиливают раскол в обществе, отвлекают людей от решения насущных материально-бытовых проблем, - акцентируют авторы Меморандума. - В этих условиях мы выражаем единодушное мнение, что нашему городу нужен такой мэр, как Эдуард ГУРВИЦ - опытный руководитель-профессионал, человек большого жизненного опыта, интегратор общественного мнения, энергичный управленец».

За последние годы Одесса становится по-настоящему европейским городом, убеждены подписанты документа. «Приход к власти в городе нынешних оппозиционеров неизбежно приведет к продолжительной потере управляемости, перебоям в работе инфраструктуры, сведению счётов с неугодными, переделу собственности, социальным и трудовым конфликтам. Что бы ни говорили оппоненты Э.ГУРВИЦА, лучше всем нам, одесситам, от этого точно не будет, а город в целом только пострадает», - считают авторы Меморандума.

«Ответственность за то, что происходит в стране, области, городе несут не только те, кто избран во власть, но и те, которые выбирают эту власть. Об этом должен помнить каждый сознательный гражданин, определяя свои электоральные предпочтения, не поддаваясь негативным эмоциям. Им нужны великие потрясения и власть ради власти - нам же нужна мирная, свободная и процветающая Одесса!» - подытоживают подписанты документа.

Как сообщал УНИАН, Э.ГУРВИЦ обнародовал свое решение баллотироваться на должность городского председателя от партии «Фронт Змін». В свою очередь, лидер «Фронта» Арсений ЯЦЕНЮК подтвердил, что его политическая сила будет поддерживать кандидата ГУРВИЦА на выборах в Одессе. «Это наш первый шаг к объединению демократических сил для создания реальной альтернативы Партии регионов в виде качественно иной политической силы», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.