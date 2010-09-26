Азаров записался в сторонники евроинтеграции

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает евроинтеграцию приоритетным путем для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Харькове журналистам.

«Будущее Украины я, бесспорно, вижу в европейской интеграции. Это для нас и цель, и наша задача», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что правительство будет стремиться, в том числе с помощью Польши, решить целый пакет вопросов для улучшения взаимоотношений с Европейским Союзом.

«Мы хотим перед нашими польскими коллегами ставить вопрос о том, чтобы они активно на европейских форумах способствовали европейской интеграции Украины. То есть, мы будем перед своими польскими коллегами ставить такие же вопросы, которые мы ставим перед руководством Евросоюза и перед руководителями стран, которые входят в Евросоюз. Это ускорение процесса создания зоны свободной торговли, это ускорение работы над Соглашением об ассоциации и, наконец, о безвизовом режиме», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Мы будем настойчиво разговаривать и с польскими коллегами, и с руководителями других стран об ускорении решения этих вопросов», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в субботу в Харькове с визитом находилась польская делегация во главе с Президентом Брониславом КОМОРОВСКИМ.