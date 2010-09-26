Литвин растолковал подход к двуязычности, употребляя жаргон

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине неправильно понимают понятие двуязычности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил в пятницу на пресс-конференции в Харькове.

"У меня нет особого мнения по поводу двуязычности, у меня есть здравый смысл и ответственность. В данном случае никто не отрицает того, что исторически сложилась двуязычность. И когда мы говорим о том, что у нас должна быть двуязычность, я понимаю так, что у нас должны знать и украинский, и русский язык, а не так, что двуязычность – это знать только русский, а украинская – "по боку". Простите, меня за такой жаргонный подход, но многие понимают это так", - заявил В.ЛИТВИН.

Он отметил, что украинский язык – "это не говор, это полноценный язык". "Я считаю, что сегодня надо было бы обеспечить тот, если хотите, естественный консенсус, который у нас был. Ведь никто не оказывал давления, по сути, до 2004 года, и у нас сложилась естественная языковая среда. Ведь язык – это, прежде всего, конкурентная среда, он как источник – всегда пробьет себе дорогу", - считает спикер.

По мнению В.ЛИТВИНА, языковая политика государства должна предоставлять преференции гражданам, но не служащим. "Надо, по моему мнению, для старшего поколения дать возможность спокойно жить. В том числе, в вопросах языковой сферы. Простой пример: в Крыму люди старшего возраста покупают лекарства. В памятке рекомендации изложены на украинском и английском языках. Но это, по сути, надругательство над человеком. Украинского он не знает, английского уже никогда не будет знать. Но почему не сделать (надпись) еще и на русском языке?! И будет спокойно! Неужели мы на этом будем строить политику? Я считаю, что людям надо дать свободу в этом вопросе, а чиновник должен знать и украинский, и русский, и, желательно, английский, поскольку сегодня 98% научной информации – на английском языке", - отметил В.ЛИТВИН.

Председатель ВР добавил, что в Верховной Раде зарегистрированы уже 7 законопроектов по этому поводу, и они еще до начала рассмотрения влекут противостояние. "Я понимаю, что разные стороны перед выборами нагнетают ситуацию, чтобы закрепить за собой электорат. Я этого слова не воспринимаю, поскольку это имеется в виду что-то одноразовое. Перед выборами не надо раздражать людей этой темой. А после выборов можно спокойно обсудить данную тему, выйти на общественные слушания и принять соответствующее решение", - считает В.ЛИТВИН.

Комментируя заявление представителей БЮТ о блокировании рассмотрения законопроекта о языках, который внесла Партия регионов, В.ЛИТВИН сказал: “Блокирование трибуны – это ограничение свободы, в том числе – ограничение свободы слова”.