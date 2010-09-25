Балога считает, что Янукович ксерокопирует ошибки Ющенко

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА обвиняет окружение Президента Украины в регионах в использовании административного ресурса на местных выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что первые выборы в его каденции пройдут в соответствии с международными стандартами, вместо этого его наместники в регионах на полную силу задействовали административный ресурс», – заявил В.БАЛОГА, выступая перед партийным активом Донецкой области.

По его словам, это давление со стороны провластной партии на другие политические силы чувствуется не только в западных областях, но и в Донецкой области, в целом на востоке Украины. «Создается впечатление, что команда отделилась от главы государства и ушла в автономное плавание. Лично мне трудно поверить, что указания «бетонировать» страну и идти напролом исходят с четвертого этажа дома на Банковой. Новая власть, как на ксероксе, множит ошибки предыдущей команды», – сказал он.

В.БАЛОГА констатировал, что новая власть действует силой, с административным ресурсом и бюджетными деньгами. «Власть обещает все и вся, открывает терминалы аэропортов и асфальтирует дороги, правда, преимущественно к своим домам, а выдает это за свои достижения. На местных выборах между правящей партией и оппозицией столкновение идет исключительно за власть, имеем много политики, но мало интересов людей и общества», – сказал он.

Во время пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос журналистов о том, как “Единый Центр” будет защищать в регионах своих кандидатов, которые поставлены в неравные условия ведения избирательной кампании, В.БАЛОГА сказал, что главная защита - это “стремление единоцентристов побеждать на местных выборах и воплощать в жизнь программу партии”.

«Мы имеем команду, которая составит достойную конкуренцию тем представителям Партии регионов, которые уже считают себя победителями на выборах 31 октября. Уверен, что наши молодые и амбициозные кандидаты будут подгонять тех, кто уже давно работает во власти. Соревнование мыслей и идей – это самый лучший способ изменить стандарты жизни, сделать Украину качественной», - отметил В.БАЛОГА.