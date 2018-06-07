Янукович рассказал в Нью-Йорке о своем ориентире

В своей жизни я привык быть максимально конкретным. Не люблю много говорить, а стараюсь больше действовать... А если делать – то, о чем говорю. И не говорить никогда того, чего не сделаю...

Виктор Янукович посетил Нью-Йорк, где принял участие в традиционном саммите глав государств и правительств, проводищемся ежегодно в сентябре в рамках начала работы новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Господин Янукович летел своим «Аэробусом», а журналистский пул почему-то отправили через Москву – рейсовым российским «Аэрофлотом».

На полуюбилейную – 65-ю – сессию Генассамблеи украинский гарант прибыл в сопровождении ближайшего окружения своей Администрации: Сергея Левочкина, Анны Герман, Андрея Гончарука, Ирины Акимовой. Правительство представлял только министр иностранных дел Константин Грищенко.

Янукович принял участие, как и остальные руководители 138 делегаций, в так называемой «общеполитической дискуссии высокого уровня». Под флагом ООН мировое начальство традиционно обсудило глобальные вызовы человечеству, связанные с достижением Целей развития, изложенных в Декларации Тысячелетия ООН от 2005 года.

Янукович как президент в первый раз взошел на высокую трибуну Организации Объединенных Наций. Для него это был определенный политический ритуал, призванный показать, что он в кругу мировых лидеров «равный среди равных» и главный в своем государстве.

Что такое для Януковича ооновские Цели Тысячелетия

На пленарном заседании 23 сентября он выступал первым среди остальных 30 руководителей делегаций. Догадываюсь, что кое-кто из усердных коллег-журналистов уже начал было писать в репортаже что-то наподобие: «быть первым – ответственно и почетно, и именно украинскому лидеру Януковичу почтенное мировое содружество доверило открыть это пленарное заседание»... Но, как выяснилось, вопрос последовательности выступлений решался согласно установленому в ООН порядку – путем жеребьевки (иногда, правда, используется алфавитный принцип).

Янукович говорил 8 минут. Обращение ему написали правильное и, по-видимому, актуальное. В нем речь шла о неизменной поддержке декларируемых Объединенными Нациями Целей развития Тысячелетия и о значительном продвижении в их достижении. Их украинская власть пристроила к процессу своих домашних реформ.

- Цели развития тысячелетия стали реальной повесткой дня глобального человеческого развития, общим императивом для всех правительств, - сказал Янукович, правильно вымолвив слово «императив». - С этой высокой трибуны я хотел бы подтвердить волю нового политического руководства Украины в достижении Целей развития Тысячелетия и нашу готовность к самому широкому международному сотрудничеству под эгидой ООН.

Дальше он, конечно, похвалил себя и свою команду:

- Программа реформ, инициированных мной как президентом, и программа деятельности нового правительства Украины в своей социальной направленности тесно связаны с реализацией Целей развития Тысячелетия, которые являются одновременно и ориентиром, и системой приоритетов для реализации стратегии реформ в Украине. Поскольку они отображают проблемы, которые сегодня стоят перед нашим обществом. Взяв на себя обязательство согласно Целям развития Тысячелетия, Украина сделала их достижение главным ориентиром национальной экономики.

Интересно было бы спросить хоть одного из украинских правительственных чиновников – Азарова, Цушко, или, скажем, Могилева, что они слышали об ооновских Целях развития, которые они взяли для себя «ориентиром».

Зал ООН в 10 утра чем-то напоминал родную Верховную Раду. По-видимому, тем, что был полупустым. Януковича слушала украинская делегация и несколько международных бюрократов, которые преимущественно бродили между рядами.

Диаспора встречаться не пожелала, но дала Януковичу шанс

В первый день пребывания в Нью-Йорке Янукович также провел двусторонние встречи с руководителями делегаций Австрии, Израиля и Вьетнама, а также Генсеком ООН Ги Муном. Ооновский начальник поддержал инициативу Украины достойно отметить 25-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, пообещав посетить Киев в апреле следующего года.

О встрече с американским президентом под эгидой ООН не заявлялось. Напомню, что с Обамой Янукович встретился в апреле в рамках международного саммита по ядерной безопасности. Тогда эта встреча тоже не планировалась, но украинская сторона очень уж ее желала, заявив об отказе от запасов обогащенного урана. Американцы «показались», и Обама Януковича принял... Не стоит, по-видимому, объяснять, как это было важно для новоизбранного амбициозного лидера.

Украинская диаспора, встреча с которой была запланирована, общаться с Януковичем не пожелала. По их мнению, он пока еще не продемонстрировал желание защищать интересы свое государство. Такое желание, считают украинцы США, могло бы быть засвидетельствовано тремя вещами: освобождением Табачника от должности министра образования и науки, коммуниста Солдатенко – от должности руководителя Института национальной памяти и признание Голодомора геноцидом.

Замглавы президентской Администрации Анна Герман жаловалась, что президент специально в своем плотном графике нашел время, чтобы уделить внимание американским украинцам. Но они проигнорировали этот благородный порыв.

Экзамен на понимание демократии

На следующий день Янукович общался с американской элитой. Политики и представители деловых кругов собрались на 36-ом этаже знаменитого нью-йоркского «Рокфеллер-центра». Среди них – и 56-й госсекретарь США Генри Кисинджер, который и поныне считается весьма авторитетным дедушкой американского политикума. На встречу, организованную Атлантическим советом США, Януковича также пришли послушать вдова Григория Гонгадзе – журналистка Мирослава Гонгадзе, – и российский политический беженец, бизнесмен Владимир Гусинский.

Американская элита приветствовала Януковича стоя и аплодисментами. Лишь госпожа Гонгадзе не аплодировала. Но слушала внимательно, много и быстро записывала что-то себе в записную книжку, иногда иронически улыбаясь.

Президент рассказывал об экономических реформах, внешней политике и безопасности, своих личных политических и деловых принципах.

- Как известно, дипломат дважды подумает перед тем, как ничего не скажет, - озвучил Янукович одну из интерпретаций известного стереотипа о дипломатах, которые никогда не говорят ни «да», ни «нет». После перевода на английский аудитория восприняла шутку и даже засмеялась.

– В своей жизни я привык придерживаться других подходов: быть максимально конкретным, откровенным и прагматичным, - продолжил он, резюмируя, что не любит много говорить, а старается больше действовать.

- А если делать – то, о чем говорю. И не говорить никогда того, чего не сделаю, - окончательно запутал он американцев.

Выступление президента было построено таким образом, что Янукович предварительно отвечал на прогнозированные, неудобные для него вопросы. Так, он сразу отметил, что украинская власть никоим образом не причастна к некоторым случаям нарушения свободы слова.

- Абсолютно ответственно утверждаю: власть никоим образом к ним не причастна. Речь идет о конфликтах бизнес-интересов, о конфликтах между менеджментом и работниками. (Власть у нас и к Конституционному суду, который собирается отменить политреформу, отношения не имеет. - Ред.). Как гарант Конституции, как человек, который пришел к власти в результате честных и прозрачных выборов, я уверяю: в Украине свобода слова будет только распространяться. Альтернативы уэтого процесса нет.

Эксперты, наверное, еще прокомментируют этот тезис.

Дальше – больше. Янукович начал то ли учить американцев демократии, то ли сдавать экзамен на ее понимание. Присутствующим, мол, возможно, будет «интересно узнать, как я понимаю демократию».

- Из всех определений мне ближе всего такое: демократия – это стабильно функционирующие государственные институции, широкие гражданские свободы и справедливость, - объяснил он. - С другой стороны, убежден – основные права человека должны быть неразрывно связаны с долгом, а свободы – с ответственностью. Власть должна действовать прозрачно, быть подотчетной гражданам.

Похоже было, что элитарных американцев, слова украинского лидера таки удовлетворили. Он ответил на четыре вопроса и под аплодисменты, к которым в этот раз присоединилась Мирослава Гонгадзе, поехал на заключительный пункт своего визита в США: в штаб-квартире ООН начинались общие дебаты в рамках 65-сессии Генассамблеи.

Снова о ядерном оружии и Чернобыле

Перед тем состоялась еще одна встреча, неплановая, с Генеральным секретарем НАТО господином Рассмусеном. В этом году украинский лидер дважды посещал Брюссель, активно общался со всеми руководителями Евросоюза, но в гости в штаб-квартиру НАТО так и не заглянул. Рандеву состоялось под эгидой ООН, но без журналистов. «Стороны обсудили вопрос двустороннего сотрудничества Украины и НАТО», - идет речь в сухом сообщении. О чем говорили, можем лишь догадываться, но вряд ли Янукович снова стал сторонником евроатлантической интеграции.

На ооновских дебатах на протяжении отведенных регламентом 15 минут Янукович говорил о достижении Украины в реализации Целей развития Тысячелетия, о неизбежности и эффективности внутренних реформ в Украине, которым мешает мировой финансово-экономический кризис.

Еще он призвал всех в мире избавиться от ядерного оружия, как это сделала Украина в 1994 году, напомнив и о недавнем отказе от запасов высокообогащенного урана.

Янукович также поддержал идею реформирования самих Объединенных Наций, повторил намерение Украины стать непостоянным членом Совета Безопасности в 2016-2017 годах и инициировал процесс международно-правового совершенствования борьбы с пиратством. С высокой трибуны президент пригласил представителей мирового содружества на международную конференцию «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего», которая пройдет в апреле 2011 года под эгидой ООН в Киеве.

Потом Янукович провел короткие встречи с председательствующим на 25-й сессии Генасамблеи швейцарским политиком Дайсом и премьер-министром Канады Харпером. На этом рутина рабочей программы пребывания в Нью-Йорке была исчерпана.

А еще министр иностранных дел Константин Грищенко воспользовался случаем и подмахнул в кулуарах Генасамблеи соглашение об установлении дипломатических отношений с Гаити. Поэтому будет теперь у нас форпост в Карибском море.

Перекусив на территории Национального музея истории США, где Барак Обама от своего имени устроил официальный прием, Янукович отбыл на Родину.

Андрей Лавренюк, Нью-Йорк – Киев