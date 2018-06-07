Какие еще материалы о Голодоморе собирается рассекретить Янукович?

Я инициирую рассекречивание архивных материалов по Голодомору, заявил Янукович. Может, он имел в виду московские архивы?.. Мы сами не въехали в то, что он сказал, – сказали в Институте национальной памяти.

Собираясь в заокеанное путешествие, в США, Виктор Янукович буквально преобразился. Написал письмо Украинскому конгрессовому комитету Америки, в котором среди прочего пообещал рассекретить архивные материалы относительно Голодомора.

На президентском сайте даже появился раздел о Голодоморе, который было сняли сразу после избрания Януковича президентом.

Однако американские украинцы не поверили в искренностьЯнуковича. Вышли на митинг протеста, когда он приехал в Нью-Йорк, и не согласились с ним встречаться.

«Мы с радостью с Вами встретимся для полезного диалога тогда, когда мы почувствуем от Вас искреннюю заботу об украинском народе и решении его проблем”, – ответили украинцы Януковичу. Они сформулировали три вещи, которые, по их мнению, должен был бы сделать господин Янукович, чтобы засвидетельствовать свое расположение к Украине и начать диалог с мировым украинством. Это освобождении от должности министра образования и науки Дмитрия Табачника, признание Голодомора геноцидом и отстранение коммуниста Солдатенко с должности руководителя Института национальной памяти.

“Когда мне говорят, что я якобы отрицаю Голодомор – я инициирую рассекречивание архивных материалов, которые касаются периода Голодомора, и передачу их тоже в Институт Национальной памяти, где историкам можно будет объективно и с полным доступом их изучать. Я против того, чтобы закрывали историю и чтобы политики на этом спекулировали", – ответил Янукович в своем письме.

Вот здесь и возникает вопрос: о каких, собственно, секретных документах он пишет? Мы решили поинтересоваться у специалистов.

Бывший директор Института национальной памяти Игорь Юхновский говорит, что все архивные документы относительно Голодомора в Украине давно рассекречены и изучены. СБУ, когда ею командовал Валентин Наливайченко, сняла гриф секретности со всех материалов.

– Может, где-то кто-то что-то и найдет. Я буду только рад, – говорит господин Юхновский. – А вот относительно материалов, которые есть в российских архивах, то они нам недоступны. Поэтому что именно Виктор Федорович имел в виду, сказать не могу, потому что не знаю. Основная беда Януковича в том, что он, не имея полной информации, выступил в Страсбурге с отрицанием геноцида украинцев. В действительности у нас был страшный, умышленный геноцид, вызванный специальным обращением Сталина к украинским крестьянам, после чего происходило выливание еды из горшков, это все привело к невероятно высокой смертности, пик которой был в июне 33-го года. Это происходило по всей Украине. Письменного распоряжения на это в украинских архивах мы не нашли. Возможно, такие документы есть в Москве. Тогда за один месяц от голода умерли один миллион двести тысяч людей. Это точно подтверждено Институтом демографии НАН Украины. В целом от Голодомора на протяжении 32-33-го лет умерло 3,2 миллиона человек

Доктор юридических наук, автор закона о Голодоморе, который квалифицирует его как геноцид, Владимир Василенко, подтверждает слова Игоря Юхновского:

– Все документы, которые были в Украине, были переданы из архивов СБУ в Институт национальной памяти и изучены. Они фигурировали на многочисленных выставках, которые организовали и СБУ, и Институт национальной памяти. Они зафиксированы на электронных носителях, а также в 26 томах, которые выдал институт. Это сборники документов, свидетельства людей. Поэтому Янукович ничего не инициирует и не может инициировать, потому что незачем инициировать. Однако если он имел в виду московские архивы – это другое дело. Раз он такой украинский патриот, то пусть попросит своего друга Медведева, чтобы тот открыл российские архивы, которые касаются Голодомора. Потому что россияне отказались дать к ним доступ, когда СБУ вела расследование дела и официально к ним обращалась с такой просьбой. Реабилитировать себя господин Янукович может лишь четким заявлением о том, что он неудачно высказался в Брюсселе – что якобы Голодомор не был актом геноцида украинцев. Что он как гражданин Украины придерживается законов Украины, в частности закона о Голодоморе от 2006 года, согласно которому Голодомор признан актом геноцида украинского народа. И что он признает подтверждение геноцида украинским судом от 13 января 2010 года. Вот тогда будет все четко и ясно.

В самом Институте национальной памяти, которым в настоящее время заправляет специалист по коммунизму Валерий Солдатенко и куда якобы Янукович лично инициирует передачу архивных материалов из СБУ, заявлением президента незаурядно озадачены.

– Понимаете, мы сами еще не въехали, что Виктор Янукович хотел этим сказать, – заявил нам человек в институте, попросивший не называть его имени. – Объяснить слова Януковича вам могут лишь в Администрации президента, в частности Анна Герман, потому что она эти слова (об инициации процесса рассекречивания материалов) и писала.

Самого директора Института национальной памяти господина Солдатенко, который гордится своим партийным билетом, тоже поставили в неудобное положение, не предупредив об «инициативах Януковича». Он еще не успел сориентироваться, как их комментировать, поэтому сказал такое:

– К сожалению, я так же, как и вы, не знаю, о каких конкретно документах идет речь. Но если появится какой-то документ в архивах СБУ, который поможет нам или по сути, или в деталях, или принципиально, как угодно в постижении этой проблемы, то мы будем заинтересованы, чтобы ознакомиться с ним. Возможно, и все документы рассекречены, как говорит мой предшественник, но я знаю точно, что не все документы рассекречены, потому что есть соответствующая архивная практика, государственная тайна, есть вещи, связанные с персоналиями, которые в соответствии с инструкциями архивного дела нельзя и сейчас рассекречивать. Так эти документы и не будут, по-видимому, рассекречены.

…Врочем, господину Солдатенко не помешало бы знать, что по закону о государственной тайне такой тайной считается информация, разглашение которой может нанести вред национальным интересам Украины. Однако очевидно, что информация о геноциде украинцев никоим образом не может нанести такого вреда. Государственной тайной не может считаться информация о нарушении прав и свобод граждан, о массовых убийствах.

Оксана Климончук