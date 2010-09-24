Настроения в партии Ющенко: от безнадежности до призывов к реваншу

В Киеве открылся IX съезд политической партии «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня съезда - вопрос избрания Политического совета «Нашей Украины», других руководящих органов партии.

Делегаты примут в ряды партии новых членов.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, съезд проходит под знаком кадрового обновления партии, что позволит ей эффективнее действовать в сегодняшних условиях. Поэтому лозунгом съезда является «Обновление для победы!».

После президентских выборов партия «Наша Украина» осуществила своеобразный внутренний аудит. Президиум Политсовета взял на себя ответственность за ситуацию, в которой оказалась партия, и 11 сентября всем составом подал в отставку, говорится в сообщении.

Особенностью этого съезда «Нашей Украины» является то, что он является первым после президентских выборов и пяти лет партийной причастности к власти.

«Партийцы понимают, что сегодня будет происходить нелегкий разговор, поскольку спектр настроений в партии очень широк – от безнадежности и пессимизма до радикализма и призывам к реваншу. Однако все «нашеукраинцы» ожидают честных выводов и адекватной стратегии дальнейшего развития партии», - отмечают в “Нашей Украине”.

Лидер партии Виктор ЮЩЕНКО убежден, что проигранный бой за выборы, но не проиграна битва за демократию. Поэтому В.ЮЩЕНКО призывает “не спешить посыпать голову пеплом, а начать честный и откровенный диалог внутри партии и с обществом, поскольку партия должна вернуть доверие людей и в новых политических условиях четко сформулировать цель, ради которой стоило бы работать и бороться”, отмечается в сообщении.

Среди главных задач, которые их ставит перед собой «Наша Украина», – навести порядок в партийных делах, мобилизовать к масштабной гражданской активности всех украинских патриотов и победить на будущих парламентских и президентских выборах.

Поэтому партия объявляет о двух принципиальных политических инициативах.

Во-первых, это развертывание кампании по защите голосов граждан на местных выборах в октябре.

Во-вторых, «Наша Украина» призывает избежать борьбы на уничтожение между патриотическими силами на местном уровне.

Партия готова поддерживать кандидатов других сил, которые пользуются авторитетом общества и которые не были скомпрометированы политическим мошенничеством последних лет.

Именно эти инициативы станут первыми шагами партии к возобновлению авторитета «Нашей Украины» в обществе, сообщает пресс-служба партии.