Литвина просят вынести на рассмотрение ВР отставку Гриценко

Депутат Верховной Рады Игорь САВЧЕНКО просит председателя парламента Владимира ЛИТВИНА вынести на рассмотрение Верховной Рады вопрос об отставке председателя Комитета ВР по национальной безопасности и обороне Анатолия ГРИЦЕНКО.

Об этом говорится в обращении депутата к председателю Верховной Рады, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Депутат, в частности, обращает внимание спикера на процесс подготовки и утверждения законопроекта № 6644, который разрешает продажу земель, принадлежащих Министерству обороны.

«В последнее время на пути реформирования армии, в частности, на этапе подготовки и утверждения законопроекта № 6644, возникают искусственные преграды. Этот законопроект, из-за широкого общественного резонанса в средствах массовой информации сегодня стал актуальной темой, которую обсуждают все - и семьи военнослужащих, и политики Верховной Рады», - говорится в обращении.

По мнению депутата, позиция А.ГРИЦЕНКО по вышеупомянутому законопроекту «вызывает удивление и возмущение».

«ГРИЦЕНКО, комментируя тему законопроекта, в качестве аргументов использует неподтвержденные данные, при этом показывает неглубокое знание содержания и сути законопроекта, использует упущение информации, ее искажение для манипуляций общественным мнением. В своих публичных высказываниях Анатолий Степанович не раз опускался до тривиальных сплетен, личных оскорблений в адрес первых лиц Министерства обороны, чем дискредитирует честь военного мундира и звания народного депутата. Все сказанное ГРИЦЕНКО бросает тень на Вооруженные Силы Украины, ставит под сомнение весь процесс реформирования армии, ставит под угрозу выполнение рекомендаций Президента относительно материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, в частности, в части решения вопроса строительства жилья военнослужащим», - считает депутат.

«В связи с чем требую вынести на рассмотрение Верховной Радой Украины вопрос об отставке председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Анатолия ГРИЦЕНКО. Убежден, промедление с отставкой Анатолия ГРИЦЕНКО с поста председателя комитета угрожает интересам национальной безопасности», - отмечается в обращении.

Как сообщал УНИАН, ранее группа народных депутатов обратилась к председателю ВР В.ЛИТВИНУ с просьбой отозвать А.ГРИЦЕНКО с должности председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, в соответствии со статьей 7 Закона Украины “О комитетах Верховной Рады Украины”. Об этом говорится в письме к В.ЛИТВИНУ, который подписали депутаты Олег ЧЕРПИЦКИЙ, И.САВЧЕНКО, Петр КУЗЬМЕНКО и Владимир ИВАНЕНКО.