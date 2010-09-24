Доний пригласил на фестиваль «Гайдамака.ua» реальных героев Украины

Фестиваль патриотической и повстанческой песни «Гайдамака.ua», посвященный 20-летию Студенческой Революции на граните, является не политичным, а идеологическим действом.

Об этом в эфире ТВі заявил руководитель агентства «ОsтаNNя Баррикада», народный депутат от НУ-НС Олесь ДОНИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Каждый день (фестиваля — УНИАН) будет начинаться с лекции одного из диссидентов. Я пригласил Левка ЛУКЬЯНЕНКО, который расскажет о диссидентском движении, пригласил Василия ОВСИЕНКО, который расскажет о Василии Стусе, которого он знал лично, Степана ХМАРУ, который расскажет о концлагерях. Это реальные герои Украины! Не те, кто имеют какую-то там звездочку на пиджаке, а люди, которые боролись за независимость и что-то сделали для этой независимости», - сказал О.ДОНИЙ.

Он сообщил, что организаторы фестиваля сознательно отказались в рамках мероприятия от каких-либо политических встреч, чтобы избежать политизации и «партизации», хотя признал, что лично приглашал на фестиваль всех оппозиционных политических деятелей.

«Политики могут приходить, но они должны приходить «на равных». Если хотят послушать», - отметил О.ДОНИЙ.

Кроме того, отвечая на вопрос, насколько популярным может быть такой фестиваль в современной Украине, депутат отметил, что организаторы получают заявки на участие в мероприятии от людей со всей Украины. «Это люди из Донецка, Житомира, Львова, Харькова… И это не просто фестивальный люд, который хочет послушать музыку! Значительная часть людей едет именно на разговор, как жить дальше и что делать дальше. Это представители общественных организаций. Я не думаю, что это будут десятки тысяч людей. Я думаю, что если нам удастся собрать 500-1000 человек - представителей общественных организаций - для разговора, это будет колоссальный успех», - убежден О.ДОНИЙ.

В то же время О.ДОНИЙ отрицал тезис о том, что независимость Украины была украинскому народу «подарена». Комментируя результаты Студенческой Революции на граните, 20-я годовщина которой отмечается 23 сентября, он сказал, что это явление было логическим продолжением продвижения украинского народа к независимости. «Я думаю, что ничего не проходит зря! И те, кто сегодня пытается свернуть все украинское в стране, переломить и украинский язык, и украинскую культуру, украинскую историю и создать из Украины «МиниРоссию», второе российское государство, они должны осознать, что здесь есть люди, которые боролись за независимость, и готовы ее отстаивать», - подчеркнул он.

Фестиваль повстанческой и патриотической песни "Гайдамака.uа" состоится 24-26 сентября в Ирпене Киевской области.