Азаров назвал кандидатуру от ПР на пост мэра Одессы

Кандидатом в мэры Одессы от Партии регионов будет глава Антимонопольного комитета Украины, член ПР Алексей КОСТУСЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил одесским журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

По его словам, при выборе кандидатуры на пост мэра ПР интересовало «прежде всего то, чтобы претендент был одесситом, являлся патриотом Одессы», а также имел опыт руководства крупными коллективами и решения «крупных серьезных задач».

«Мы руководствовались одним критерием: обеспечить реализацию стратегии нашей государственной политики, с которой представитель Партии регионов выиграл президентские выборы, должен наш единомышленник», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он заявил, что считает А.КОСТУСЕВА достойной кандидатурой.

«Мы считаем, что Алексей КОСТУСЕВ – достойная кандидатура, и, естественно, будем ему оказывать всю необходимую помощь, чтобы реализовать программу развития прежде всего Одессы», – отметил глава правительства.

Что касается замены А.КОСТУСЕВА на должности главы АМКУ в случае, если он выиграет выборы в Одессе, то, по словам Н.АЗАРОВА, «проблем в подборе кадров не будет». «В Антимонопольном комитете есть достаточное количество заместителей председателя АМКУ, способных его заменить», – заявил премьер-министр.