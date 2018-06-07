Как регионалы в КС приставляли к стенке Конституцию

Глава КС Анатолий Головин перепутал номер рассматриваемого закона… Представитель Президента в КС Елена Лукаш говорила об искалеченной Конституции и призывала вернуть ей законную силу… А докладчики от Регионов потели и путались, отвечая на вопросы судей… Заседание КС проходило весело…

УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ НАДЕЖНЫМИ ЛЮДЬМИ, КС НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ

Стоя перед роскошным зданием Конституционного суда, где утром должно было рассматриваться решение об отмене политреформы, я раздумывала, нужен ли будет этот судебный орган, если он мановением руки примет решение о неконституционности закона 2222-IV. В таком случае, этот судебный орган логичнее сделать департаментом минюста или отдельной судебной палатой какой-то из ветвей судебной власти. Юридически легитимизировать пожелания Президента можно и в более скромных по размерам помещениях. А здание самого суда можно будет отдать под варьете или универмаг. Первое порадует мужчин, второе – женщин и детей.

То, что президент Янукович захочет вернуть себе полномочия Президента Кучмы, было понято еще до второго тура голосования. Журналисты недолго гадали, каким образом он будет это делать. Еще весной появилась информация, что собираются подписи народных депутатов от Партии регионов, которые хотят обратиться в КС, чтобы тот признал неконституционным законы 2222–IV. Регионалы, когда журналисты в парламенте их спрашивали об этом, даже и не думали скрывать своих намерений. У них даже есть фирменная фраза на этот счет, которую автор этих строк слышал неоднократно: «А разве вы против стабильности? А вам не надоел этот беспорядок?» «Надоел, – отвечала я, – Только юристы-конституционалисты убеждены, что наводить порядок можно в рамках действующей Конституции, было бы желание и политическая культура». «Ну не получилось, – пожимали плечами нардепы. – Будем менять Конституцию».

В течении последних четырех месяцев были написаны десятки статей с комментариями юристов о том, что нарушение процедуры принятия закона "четыре двойки" не дает КС права признавать закон неконституционным. В списке этих экспертови экс-спикер парламента и апологет парламентаризма Александр Мороз, и один из отцов Конституции Виктор Мусияка, и такие признанные юристы, как Марина Ставнийчук, Юрий Ключковский, Александр Барабаш. И даже на тот момент глава КС Андрей Стрижак советовал вынести подобный вопрос на всенародный референдум. Что там и говорить, все, кто не побоялся публично возмутиться, – возмутились. Но плотненький юридический каток президента Януковича шел к намеченной цели. 15 июля 252 народных избранника обратились в КС с вопросом (а конституционными ли были изменения?), чуть позже глава министерства юстиции Александр Лавринович дал заключение своего ведомства. Ясное дело, сказал, что нарушение процедуры принятия конституционного закона – основание для признания его неконституционным. За три дня до этого бывший голова КС Андрей Стрижак получил от президента орден Ярослава Мудрого, а выходец из Донбасса Анатолий Головин занял место Стрижака. Один мой коллега главу КС Анатолия Головина, у которого «более четверти века службы в органах госбезопасности и которого вряд ли можно считать тонким знатоком Конституции» шутя назвал идеальным кандидатом от Украины в Венецианскую комиссию.

Потом, как говорят, не без помощи парламентского комитета правосудия и его председателя Сергея Кивалова, из КС «ушли» трех судей : Ярославу Мачужак, Ивана Домбровского, Анатолия Дидкивского. Ярослава Мачужак позже в интервью объяснила , что их вынудили уйти, поскольку будет рассматриваться закон об отмене политреформы, а у них на этот счет свое, отдельное от остальных судей, мнение. Еще сказала, что некие высокопоставленные люди не хотели, чтобы они выполняли свои обязанности. Неделю назад Съезд судей назначил новых судей вместо выбывших. И сегодня оперативно укомплектованный надежными людьми КС начал свою работу - устные слушания по депутатскому представлению об отмене политреформы. Пардон, грамотно это звучит так: дело о конституционном представлении 252 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года N2222-IV.

ДОКЛАДЧИКАМИ ОТ ВР БЫЛИ СИЛАЧИ, РАССТАРАВШИЕСЯ ВО ВРЕМЯ РАТИФИКАЦИИ ХАРЬКОВСКИХ СОГЛАШЕНИЙ

Признаться, я думала, что все будет скучно, прогнозируемо и быстро. Как объясняли мне юристы, раз уж судьи КС взяли это представление в производство, а не отказали в судопроизводстве, то сказав букву «А», им придется сказать и букву «Б». Поэтому лично я на интриги и дискуссии не рассчитывала. Но ошиблась, два с половиной часа заседания прошло на одном дыхании. Все-таки у судей КС есть большое желание сохранить хорошую репутацию. (Насчет профессиональной совести ничего сказать не могу, решения суда пока нет).

Анатолий Головин открыл устные слушания дела. Он прочитал представление нардепов. Зачитал единодушные выводы ранее считавшихся уважаемыми экспертных управлений и институтов о нарушенной пять лет назад процедуре принятия закона "четыре двойки". И - эффективно увенчал перечень исследовательских авторитетов выводом Одесской юридической академии. Любопытно, что сам Анатолий Головин был немного скован, и ошибся, назвав закон 2222-IV, законом !четыре двойки – шесть". Это он с непривычки, наверное. Докладывал депутатское представление Владислав Забарский. Нардеп прочитал длинную историю конституционного процесса, начиная где-то с 1996 года. А завершил выводом, что закон нужно признавать неконституционным. Владислав Забарский зашел в парламент этого созыва, когда после победы Януковича его другие коллеги пошли в правительство. По недолгому пятому созыву, куда он тоже избирался, он запомнился инициативой ликвидировать пост главы СНБО, и антинатовской акцией в Севастополе, а в этом созыве - своим отчаянным участием в защите ратификации Харьковских соглашений. Правда, при сегодняшнем, типа интеллектуальном дебате, ему было явно не по себе. Дело в том, что судьи КС скорее всего перечитывают все публикуемые в прессе экспертные оценки, касающиеся отмены политреформы. И они хорошо понимают, что журналистская, да и экспертная публика (та, которая в данный момент не работает по вызову политиков) считает этот процесс «заказным», и на судей смотрит, как на исполнителей президентской воли. Судьям было явно неприятно это испытывать, и свое раздражение они в форме язвительных вопросов адресовали докладчикам от парламента. Они задавали такие вопросы.

– Скажите, закон 2222-IV действующий? А если он - часть Конституции, имеем ли мы право тут его рассматривать?

– Скажите, а вы работали с текстом законопроекта перед его принятием в профильных комитетах?

– А что помешало вам в течении последних пяти лет отреагировать на сигналы общества о том, что принятый закон внес дисбаланс?

– А что вы потом в парламенте будете делать с законодательством в случае, если мы примем решение о неконституционности закона?

– Однотипной ли, по-вашему, является процедура принятия простого закона и такого, которым вносится изменения в процедуру? (Вопрос был явно провокационный. Судьи КС явно пеняли нардепам, которые принимали пакетом 8 декабря и простые законы и конституционные, требующие особой процедуры принятия).

– А если сейчас парламент будет вносить закон, изменяющий Конституцию, вы будете постатейно рассматривать или как?

Владислав Забарский и позже выступивший еще один регионал Дмитрий Шпенов нервничали, почти потели от напряжения. Они явно не ожидали такого напора и отвечали обычно двумя фразами. Или «это не является предметом депутатского представления» или «изменения в Конституцию внесли хаос в общественную жизнь» и все такое….

Наталья Виламова, главный научный консультант отдела связей с органами правосудия Аппарата ВР Украины была более подготовленной. Но поскольку она тоже работала на идею регионалов, ей тоже достался судейский пинок.

Ее спросили, рассматриваются ли предварительно конституционные законы в комитетах парламента, а когда она попросила разрешения взять Конституцию, ей сказали:

– Возьмите, – и после провисшей паузы насмешливо подсказали: – Статья 89.

Потом Наталью Виламову спросили, каким был вывод научного управления Верховной Рады насчет этого пакета законов пять лет назад. Когда же Виламова ответила, что не она не помнит, но обязательно посмотрит и передаст в КС, то услышала в ответ:

– Передайте, мы будем ждать.

В перерыве между двумя заседаниями мы подошли к Владиславу Забарскому.

– Владислав Валерьевич, судьи были придирчивы, не хотят делать грязную работу, правда? – заметили мы.

– Что, значит не хотят? Это их работа. Это – конституционный контроль, – услышала в ответ.

– То есть вы, нардепы, сами хотите парламент сделать менее влиятельным и усилить роль Президента ?

– Я докладывал депутатскее представление. Мы хотим порядка в стране.

– Ладно. А вы знаете, что будет потом? Вы представляете? У вас есть представления о новой Конституции?. .

Владислав Забарский ответил что-то невразумительное.

Главным выступлением на второй части слушаний был спич представителя Президента в КС Елены Лукаш. Нет, ну она определенно - королева юридической софистики. Она - поэт юриспруденции и тех юридических заданий, которые ставит ей ее патрон. Знаете, почему мы с вами плохо живем? По версии Елены Лукаш, все потому, что в 2004 году мы изувечили Конституцию. Мы нарушили легитимность. И от этого все беды. Она вдохновенно рассказывала, что необходимость третьего президентского тура привела к тому, что мы приняли законы, нарушившие фундмент, на котором все стоит. Обращаясь к судьям КС, она сказала, что тогда, в 2004 году, парламент пренебрег Конституционным судом. Она в общем-то не сказала ничего нового, но выступала так пылко, что к ней даже ни у кого не оказалось вопросов. Это была речь юриста и человека, который очень скоро будет чувствовать себя чем-то большим, чем какой-то министр юстиции. Так ведь было в период действия так горячо любимой Еленой Лукаш старой конституции. Каждый клерк АП – выше министра, а сама АП – второй Кабмин.

После завершения устных слушаний мы подошли к Елене Анатольевне.

– Ну, предположим, отменили политреформу, а что дальше, Елена Анатольевна? – спросили мы.

– Читайте проект Конституции на сайте Партии Регионов, – ответила Елена Лукаш.

– Там нет никакого проекта Конституции, – ответили мы.

– Значит, будем искать, – нашлась представительница Президента.

Проект Конституции команда Президента «будет искать» скорее всего на следующей неделе. Именно тогда, по слухам, будет приниматься решение КС. А пока команда Президента будет продолжать искать аргументы для высоких судей. Люди в мантиях на устных слушаниях выглядели балованными.

Все-таки, если они примут решение в угоду Президенту, их здание будет лучше отдать под варьете. Не для того, чтобы порадовать мужчин (нечего деньги из семьи выносить), просто оно по духу больше соответствует варьете. Не тупая продажа, как в универмаге. Тут даже серьезные решения принимаются с шутками, прибаутками и подколками…

Маша Мищенко