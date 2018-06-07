Как регионалы в КС приставляли к стенке Конституцию
Глава КС Головин перепутал номер закона… Лукаш говорила об искалеченной Конституции… Докладчики от Регионов потели и путались... Заседание проходило весело… Репортаж
Глава КС Анатолий Головин перепутал номер рассматриваемого закона… Представитель Президента в КС Елена Лукаш говорила об искалеченной Конституции и призывала вернуть ей законную силу… А докладчики от Регионов потели и путались, отвечая на вопросы судей… Заседание КС проходило весело…
УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ НАДЕЖНЫМИ ЛЮДЬМИ, КС НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ
Стоя перед роскошным зданием Конституционного суда, где утром должно было рассматриваться решение об отмене политреформы, я раздумывала, нужен ли будет этот судебный орган, если он мановением руки примет решение о неконституционности закона 2222-IV. В таком случае, этот судебный орган логичнее сделать департаментом минюста или отдельной судебной палатой какой-то из ветвей судебной власти. Юридически легитимизировать пожелания Президента можно и в более скромных по размерам помещениях. А здание самого суда можно будет отдать под варьете или универмаг. Первое порадует мужчин, второе – женщин и детей.
То, что президент Янукович захочет вернуть себе полномочия Президента Кучмы, было понято еще до второго тура голосования. Журналисты недолго гадали, каким образом он будет это делать. Еще весной появилась информация, что собираются подписи народных депутатов от Партии регионов, которые хотят обратиться в КС, чтобы тот признал неконституционным законы 2222–IV. Регионалы, когда журналисты в парламенте их спрашивали об этом, даже и не думали скрывать своих намерений. У них даже есть фирменная фраза на этот счет, которую автор этих строк слышал неоднократно: «А разве вы против стабильности? А вам не надоел этот беспорядок?» «Надоел, – отвечала я, – Только юристы-конституционалисты убеждены, что наводить порядок можно в рамках действующей Конституции, было бы желание и политическая культура». «Ну не получилось, – пожимали плечами нардепы. – Будем менять Конституцию».
В течении последних четырех месяцев были написаны десятки статей с комментариями юристов о том, что нарушение процедуры принятия закона "четыре двойки" не дает КС права признавать закон неконституционным. В списке этих экспертови экс-спикер парламента и апологет парламентаризма Александр Мороз, и один из отцов Конституции Виктор Мусияка, и такие признанные юристы, как Марина Ставнийчук, Юрий Ключковский, Александр Барабаш. И даже на тот момент глава КС Андрей Стрижак советовал вынести подобный вопрос на всенародный референдум. Что там и говорить, все, кто не побоялся публично возмутиться, – возмутились. Но плотненький юридический каток президента Януковича шел к намеченной цели. 15 июля 252 народных избранника обратились в КС с вопросом (а конституционными ли были изменения?), чуть позже глава министерства юстиции Александр Лавринович дал заключение своего ведомства. Ясное дело, сказал, что нарушение процедуры принятия конституционного закона – основание для признания его неконституционным. За три дня до этого бывший голова КС Андрей Стрижак получил от президента орден Ярослава Мудрого, а выходец из Донбасса Анатолий Головин занял место Стрижака. Один мой коллега главу КС Анатолия Головина, у которого «более четверти века службы в органах госбезопасности и которого вряд ли можно считать тонким знатоком Конституции» шутя назвал идеальным кандидатом от Украины в Венецианскую комиссию.
|Иван Домбровский,на заднем плане, Анатолий Дидкивский, справа на заднем плане и Ярослава Мачужак
ДОКЛАДЧИКАМИ ОТ ВР БЫЛИ СИЛАЧИ, РАССТАРАВШИЕСЯ ВО ВРЕМЯ РАТИФИКАЦИИ ХАРЬКОВСКИХ СОГЛАШЕНИЙ
Признаться, я думала, что все будет скучно, прогнозируемо и быстро. Как объясняли мне юристы, раз уж судьи КС взяли это представление в производство, а не отказали в судопроизводстве, то сказав букву «А», им придется сказать и букву «Б». Поэтому лично я на интриги и дискуссии не рассчитывала. Но ошиблась, два с половиной часа заседания прошло на одном дыхании. Все-таки у судей КС есть большое желание сохранить хорошую репутацию. (Насчет профессиональной совести ничего сказать не могу, решения суда пока нет).
|Анатолий Головин
– Скажите, закон 2222-IV действующий? А если он - часть Конституции, имеем ли мы право тут его рассматривать?
– Скажите, а вы работали с текстом законопроекта перед его принятием в профильных комитетах?
– А что помешало вам в течении последних пяти лет отреагировать на сигналы общества о том, что принятый закон внес дисбаланс?
– А что вы потом в парламенте будете делать с законодательством в случае, если мы примем решение о неконституционности закона?
– Однотипной ли, по-вашему, является процедура принятия простого закона и такого, которым вносится изменения в процедуру? (Вопрос был явно провокационный. Судьи КС явно пеняли нардепам, которые принимали пакетом 8 декабря и простые законы и конституционные, требующие особой процедуры принятия).
– А если сейчас парламент будет вносить закон, изменяющий Конституцию, вы будете постатейно рассматривать или как?
Владислав Забарский и позже выступивший еще один регионал Дмитрий Шпенов нервничали, почти потели от напряжения. Они явно не ожидали такого напора и отвечали обычно двумя фразами. Или «это не является предметом депутатского представления» или «изменения в Конституцию внесли хаос в общественную жизнь» и все такое….
Наталья Виламова, главный научный консультант отдела связей с органами правосудия Аппарата ВР Украины была более подготовленной. Но поскольку она тоже работала на идею регионалов, ей тоже достался судейский пинок.
Ее спросили, рассматриваются ли предварительно конституционные законы в комитетах парламента, а когда она попросила разрешения взять Конституцию, ей сказали:
– Возьмите, – и после провисшей паузы насмешливо подсказали: – Статья 89.
Потом Наталью Виламову спросили, каким был вывод научного управления Верховной Рады насчет этого пакета законов пять лет назад. Когда же Виламова ответила, что не она не помнит, но обязательно посмотрит и передаст в КС, то услышала в ответ:
– Передайте, мы будем ждать.
В перерыве между двумя заседаниями мы подошли к Владиславу Забарскому.
– Владислав Валерьевич, судьи были придирчивы, не хотят делать грязную работу, правда? – заметили мы.
– Что, значит не хотят? Это их работа. Это – конституционный контроль, – услышала в ответ.
– То есть вы, нардепы, сами хотите парламент сделать менее влиятельным и усилить роль Президента ?
– Я докладывал депутатскее представление. Мы хотим порядка в стране.
– Ладно. А вы знаете, что будет потом? Вы представляете? У вас есть представления о новой Конституции?. .
Владислав Забарский ответил что-то невразумительное.
|Елена ЛУКАШ
После завершения устных слушаний мы подошли к Елене Анатольевне.
– Ну, предположим, отменили политреформу, а что дальше, Елена Анатольевна? – спросили мы.
– Читайте проект Конституции на сайте Партии Регионов, – ответила Елена Лукаш.
– Там нет никакого проекта Конституции, – ответили мы.
– Значит, будем искать, – нашлась представительница Президента.
Проект Конституции команда Президента «будет искать» скорее всего на следующей неделе. Именно тогда, по слухам, будет приниматься решение КС. А пока команда Президента будет продолжать искать аргументы для высоких судей. Люди в мантиях на устных слушаниях выглядели балованными.
Все-таки, если они примут решение в угоду Президенту, их здание будет лучше отдать под варьете. Не для того, чтобы порадовать мужчин (нечего деньги из семьи выносить), просто оно по духу больше соответствует варьете. Не тупая продажа, как в универмаге. Тут даже серьезные решения принимаются с шутками, прибаутками и подколками…
Маша Мищенко