Как партизаны торговали с немцами

Оккупанты с грустью констатировали, что Украина за считанные месяцы стала «толкучкой Рейха»… Гестоповець получил от подпольщиков 10 тыс. руб. и закрыл дело... Куда шли немецкие деньги на образование... Оккупанты назвали Украину «толкучкой Рейха» «Если у Вас были деньги, желательно рейхсмарки, или же царские золотые рубли, то при немецкой власти, как и теперь, можно было купить все – от золота до оружия – и откупиться от всего», – вспоминает годы оккупации житель села Иванкив (Житомирская область) Юрий Вознюк.

Профессор Львовского государственного университета Зарецкий, пережив оккупацию во Львове, отмечал: «Вообще за деньги можно было сделать все, нужно было только поделиться с немцем. Если охарактеризовать все, что тогда творилось, то это были кражи и взяточничество. Такой системы еще никто не видел». На первый взгляд, воспоминания людей которые пережили войну, могут показаться несколько преувеличенными, ведь немцы всегда славились своей дисциплиной, а тут прямое обвинение в коррупции. Однако архивные документы подтверждают, что в те годы в стране «обменная торговля и спекуляция пребывала в полном расцвете, и то, что раньше делали евреи, в более усовершенствованной форме продолжали «арийцы»». Немцы с грустью констатировали, что Украина за считанные месяцы стала «толкучкой Рейха».

Сразу после нападения Германии на Советский Союз на его оккупированной территории нацисты организовали новый строй со своими законами и порядками. Главным своим заданием «новые хозяева» считали активную и тотальную эксплуатацию захваченных земель, в частности и украинских, на благо Рейха. Как результат в стране начала наблюдаться огромная нехватка товарной массы, искусственное повышение курса марки относительно советского рубля (обмен проходил по эквиваленту 1 марка к 10 руб.), неустойчивость «твердых цен» на товары и услуги обусловливала значительный рост цен, усиление инфляции и коррупции, распространение спекулятивных операций как среди немцев, так и местного населения.

Способ удвоить капитал

Одной из главных причин распространения коррупции и спекуляции того времени следует считать слабую централизацию власти. Немецкие чиновники на местах считали своей обязанностью сколотить себе капитал, не волнуясь о порядке и законности. Такое настроение от них довольно быстро перешло к солдатам Вермахта, что стремились зарабатывать деньги буквально на всем – от продажи обмундирования (местное население активно использовало немецкие шинели, предварительно их перекрасив, как теплую одежду до оружия. Впрочем, наиболее распространенным способом заработка для немецких воинов были спекулятивные операции с валютой.

Схема достаточно простая – военнослужащие продавали в Украине немецкие рейхсмарки по курсу один к двадцати и пересылали советские рубли по почте в Германию, где родня вкладывала их в соответствующие заведения, предварительно обменяв по официальному курсу один к десяти. Таким нехитрым образом их состояния удваивались. Понятно, что немецкому руководству такие действия подчиненных не нравились, ведь вели к ослаблению дисциплины в армии, потому они жестко карали виновных, вплоть до расстрела.

В письмах домой немецкие солдаты часто утверждали, что в Украине деньги буквально «валяются на улице» и «за короткий срок тут можно приобрести себе состояние». Действительно люди с задатками коммерсантов, когда попадали на украинскую землю, достаточно быстро становились зажиточными, удачно провернув несколько спекулятивных операций, например с солью – очень дефицитным на то время товаром, - за центнер которой на черном рынке платили 1000 рейхсмарок. Или же на продаже поношенных немецких костюмов, которые в Германии покупались за бесценок, а на оккупированных территориях продавались по 600 рейхсмарок за штуку.

Вместе с военными достаточно активно спекуляцией занимались служащие немецкой государственной железной дороги, которые, как отмечалось в отчете начальника киевского СД за 1942 год, активно «участвовали с украинским населением в делах на черном рынке». Железнодорожники, как правило, выполняли функции «челноков», перевозя дефицитные товары.

«Рай для спекулянтов»

Спекуляция и обмен товарами пронизали буквально все сферы жизни населения на оккупированных территориях и стали основным источником доходов большинства украинцев. Но если для немцев спекулятивные операции были одной из возможностей обогащения, то для украинского населения – способом выживания в те тяжелые и голодные годы.

Признавая свою беспомощность в борьбе с этим явлением уже осенью в 1942 году, немцы констатировали, что «Украина стала раем для спекулянтов». Страна превратилась в один сплошной базар (кое-что подобное нам приходилось переживать на заре Независимости), где торговали все – от детей до немощных стариков. Известный писатель Анатолий Кузнецов в своем романе-документе «Бабий Яр» отмечал, что ребенком он «делал бизнес» во время немецкой оккупации, продавая коробки спичек по 10 руб. за штуку и орехи по 3 руб. за один.

На тогдашних базарах можно было найти любой товар. Очевидец тех событий Валентин Терно в своих «Розхристаних спогадах про дивне дитинство» с увлечением описывал ассортимент товаров на столичных рынках: «Во время оккупации на Еврейском базаре (бывшая Галицкая площадь, в настоящее время площадь Победы) можно было увидеть все, кроме самих евреев. Ассортимент товаров был чрезвычайно широк – от музейных произведений искусства, книжных раритетов до старых солопов, кружевных панталон, поломанных вееров, чашек Эсмарха, замков с отсутствующими ключами и ключей без замков».

Еще больше, чем спекуляция, тревожила немцев коррупция, крепко укорененная в административных заведениях. Особенно в этом плане активизировались местные жители, которые брали за свои услуги как деньги, так и продукты питания. Только руководство Житомирского квартирного отдела, по сообщениям городской газеты «голос Волыни», в сентябре 1941 году за взятки выдало свыше 500 квартирных ордеров местным жителям, в итоге оккупанты, узнав об этих фактах, разогнали весь отдел.

Хлебным местом в те времена считались должности управителей домов, в обязанности которых входил учет безработных в доме и предоставление таких данных в отделы вербовки на работы в Германию. Чтобы не попасть в такие списки, большинство людей согласны было давать любые взятки. Управители, как правило, за умеренную плату или продукты питания могли не внести безработного в список. Какой-то устоявшейся таксы не было, все зависело от того, как «стороны» договорятся.

А вот для желающих откупиться от принудительных работ «на благо» фюрера существовали четко регламентированные неофициальные суммы. Например, в Харькове такая услуга стоила 500 руб., те, кто не желал копать окопы, должны были выложить 1000 руб. Люди, у которых было от 5 до 10 тысяч рублей, могли уберечься от отправки на работы в Германию.

Откупиться можно было даже от Гестапо Парадокс, но в те трудные времена, как и теперь, за деньги можно было откупиться от правоохранительных органов или же уменьшить срок заключения. Даже из зловещего гестапо, откуда редко кто выходил живым, а особенно заподозренные в связях с партизанами, при наличии определенной суммы и коммуникабельности арестованные быстро возвращались домой.

Например, житомирская подпольщица Людмила Вирвич, попав в казематы местного гестапо, избежала неминуемой смерти благодаря подкупу следователя, который вел дело. Гестоповец получил от подпольщиков взятку в размере 10 тыс. руб. и закрыл дело. Аналогичная ситуация произошла в сентябре 1943 года с партизаном Троянивского района (Житомирская область) Николаем Петренко, которого при проверке документов задержала жандармерия Троянова. Во время следствия буквально сразу гестаповцы доказали причастность задержанного к местному партизанскому отряду, по законам того времени ему светила смертная казнь. Однако за взятку в 20 тыс. руб. немецкий следователь организовал так, что вместо расстрела Петренко получил полгода тюрьмы. Эти факты удостоверяют сами же подпольщики и партизаны в своих послевоенных отчетах о проделанной работе.

Подпольщик дал взятку полиции, чтобы нашли его золото

Иногда жителям приходилось давать взятки криминальной полиции, чтобы она тщательным образом и бесстрастно расследовала дела. Такие действия вынужден был предпринять подпольщик Юрий Савченко. В своем отчете за 28 января в 1945 г. он в частности отмечал, что продав корову на местном базаре за 40 руб. золотом, он вместе с женой зашел в городское кафе отобедать, и там его обокрали. Опечалившись, он обратился в полицию города за помощью, но начальник полиции, со слов потерпевшего, намекнул, что деньги они могут найти в кратчайшие сроки при условии, что он и его заместитель получат от заявителя «определенную сумму на магарыч» за выполненную работу. Дав начальнику полиции бумажных 100 руб., а заместителю 500 руб., Савченко буквально на следующий день получил свое золото.

Общеизвестно, что на начальном этапе зарождения советского партизанского движения в Украине «народным мстителям» не хватало оружия и взрывчатки. Выход из сложной ситуации партизаны находили по-разному – искали боеприпасы на местах боев, крали их у немцев или полицаев, отбивали силой, нападая на небольшие пункты полиции. И одновременно с этими способами пополнения арсенала активно скупали оружие у оккупантов. О покупке взрывчатки за золото пишет в своей книге «По ту сторону фронта» Герой Советского Союза Антон Бринский (руководил партизанским отрядом особенного назначения РУ ГШ Красной Армии в Ровенской области). Автор отмечает, что провести такую операцию можно было исключительно за драгоценный металл. То же самое отмечала в своем разговоре с представителями власти от 22 ноября 1946 года подпольщица Кузенко (Черкасская область). С ее слов, один из партизанских связных (фамилию не указала ) часто покупал у мадьяров оружие за советские деньги.

Куда шли немецкие деньги на образование

Будничным явлением в период оккупации считались финансовые махинации и неоправданные растраты. Так, руководитель киевского СД в одном из своих донесений за 1942 год отмечал, что после проверки столичного «Универмага» были обнаружены коммерческие махинации и большие растраты. Перед этим, в конце 1941 года, немцы разогнали весь киевский отдел физкультуры и спорта из-за разворовывания выделенных средств. Такая же судьба постигла столичный отдел образования.

В целом финансовые махинации с выделенными средствами на образование активно проводили в жизнь как украинские чиновники, которые работали в оккупационных учреждениях, так и немцы. Подтверждением этого является годовой отчет отдела образования Черняховского района (Житомирская область) за 1942-1943 учебный год. Из анализа документа видно, что схема разворовывания средств была такая: в районе организовалось несколько «липовых» школ, а выделенные средства на их работу и зарплату учителям делило между собой руководство отдела. В соответствии с упомянутым документом такие школы в 1942 году в Черняховском районе «работали» в селах Вышпиль (85 детей), Зороков (80 детей), Малая Горбаша (40 детей), Иванков (45). То, что образовательные заведения в этих селах в период оккупации не работали, засвидетельствовали опрошенные нами жители населенных пунктов, хотя на бумаге они были. Для большей правдоподобности просветительское руководство фиксировало реальное количество детей школьного возраста и предоставляло документы с подписями о получении учителями зарплаты.

В свою очередь, немецкие чиновники по такому же сценарию разворовывали средства, выделенные для открытия школ «фольксдойче» ( для этнических немцев, которые проживали за пределами Рейха). В одном из документов, посвященном вопросам образования в Житомирском генеральном округе, речь идет о наличии на территории округа 122 школ для «фольксдойче», в действительности же эта цифра была завышена по крайней мере вдвое (по сообщениям оккупационной прессы, таких заведений насчитывается около шестидесяти). Учитывая попытку нацистов организовывать образовательные заведения для „фольксдойче”, можем допустить, что средства они выделяли на работу всех 122 учебных учреждений.

Вот что писал известный украинский историк Иван Крипьякевич (во время оккупации проживал во Львове): «Немецкая администрация была чрезвычайно продажна. Ее можно было легко купить. Если нужно было провести какую-то книжку через украинское издательство, то прежде всего нужно было обратиться к правительственному чиновнику-немцу и пить с ним всю ночь. И только после этого можно было ожидать согласия этого немца».

...Во время отступления из Украины большинство немецких чиновников считали нужным сжигать или оставлять всю финансовую документацию советским войскам, чтобы она не попала в руки контролеров и чтобы все эти деяния не были разоблачены.

Владимир Гинда, историк