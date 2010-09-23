Пресс-секретарь Ющенко: Президент ел «несанкционированные» пирожки

Виктор Ющенко в бытность свою Президентом всегда тяготился большой охраной. Об этом в интервью «Сегодня» рассказала его пресс-секретарь Ирина Ванникова.

«Виктор Андреевич всегда удовлетворялся минимумом, положенным ему, как Главе Государства. Когда он ехал в частную поездку, с ним было 2-3 охранника, не больше. Большой охраной он всегда тяготился. Виктор Андреевич говорил: «Хлопці, ну, не треба затуляти мене від людей. Я хочу спілкуватися з людьми без перешкод». А ребята говорили: «Пане Президент, охороняти Вас – це наш обов’язок». Ведь у государственной охраны на самом деле тяжелая работа – ответственность перед законом за охраняемого.

Когда Президент ехал в командировку по регионам, он всегда знал, что около Пирятина в Полтавской области продаются вкусные пирожки с мясом, с капустой, с горохом. Обычные жареные пирожки. Виктор Андреевич останавливал автомобиль, выходил и шел «до жиночок», покупал пирожки, которые лежали в обыкновенных выварках. В этот момент вся охрана «падала в обморок». Представляете, Президент поел «несанкционированных» пирожков. По правилам, чтобы президент мог по дороге перекусить, в багажнике возится минимум еды: вода, печенье, конфеты, кофе, сахар, сухофрукты. Питание Президента на том месте, куда он приехал, обеспечивает Госуправделами.

Так вот, выходит Виктор Андреевич из машины, в одной рубашке и галстуке. Говорит: «Добрий день усім!» Все жиночки в истерике, все бегут к нему, все предлагают бесплатно: кто карасей жаренных, кто вареники, кто семечки, а Президент только пирожки жаренные покупал».

А вы покупали?, - уточнил корреспондент. «Я – да. И, правда, – пирожки вкусные. Ни разу не отравились», - заявила Ванникова.