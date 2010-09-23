Нунсовец подсказал коалиции, на чем можно сэкономить 600 миллионов

В законе о дошкольном образовании нужно отменить норму, которая касается принудительного дошкольного образования, потому что она нарушает конституционное право родителей на воспитание детей дошкольного возраста в семье и не может быть реализована по объективным причинам. В этом Верховную Раду собирается убедить нардеп от фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко, который зарегистрировал в парламенте проект закона об о внесении изменений в Закон Украины "О дошкольном образовании" (о недопущении принудительного дошкольного образования).

В объяснительной записке к законопроекту нардеп указывает, что хотя Конституция и гарантирует каждому ребенку право на дошкольное образование, фактически государство не способно обеспечить необходимое количество мест в детсадах. “Даже при условиях, когда детские садики не посещают 43% детей дошкольного возраста, средняя наполняемость детсадов составляет 108%. В детсадах просто физически не хватает мест. В сельской местности (где детсады посещают лишь 33% детей дошкольного возраста) детсады существуют далеко не во всех селах, что создает непреодолимые препятствия для выполнения закона многими семьями”, - пишет нардеп.

К тому же, указывает Кириленко, “отказ от принудительного посещения детсадов детьми в возрасте от 5 лет, которые сейчас эти детсады не посещают, приведет к экономии не менее 600 млн. гривен в год. Если же принять во внимание расходы на строительство новых помещений детсадов, чтобы они были физически способны принять 100% детей старше 5 лет, эта сумма будет значительно больше”.

Как сообщал УНИАН, 6 июля 2010 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам общего среднего и дошкольного образования относительно организации учебно-воспитательного процесса», которым было введено обязательное дошкольное образование детей в возрасте от 5 лет.