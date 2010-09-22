"Свобода": мы дадим отпор злодеяниям нынешней власти

Несколько десятков представителей Ровенской областной организации ВО «Свобода» провела пикетирование областной госадминистрации с требованием прекратить давление власти на избирателей и субъектов избирательного процесса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облорганизации ВО «Свобода», в этот же день состоялось пикетирование районных госадминистраций с соответствующим требованием.

По словам “свободовцев”, последней каплей, ставшей причиной пикетирования, стали попытки запретить распространение партийной газеты «Свободы» в городе Ровно и Дубровице.

По сообщениям пресс-службы облорганизации партии, на ее «горячую линию» постоянно поступают жалобы о том, что во властные кабинеты вызывают сельских председателей, депутатов местных советов, предпринимателей, директоров школ, врачей и вынуждают их баллотироваться от провластных партий. Этих людей шантажируют, угрожают увольнением с работы.

“Свободовцы” через председателя областной организации партии Степана МОЛЧАНА вручили заявление по этому поводу руководству облгосадминистрации, зарегистрировав это заявление в канцелярии ОГА.

В заявлении, в частности, говорится, что "Партия регионов, то есть нынешняя власть, начала с политических репрессий, криминальных преследований украинских патриотов и ВО "Свобода". Мы будем давать отпор таким злодеяниям нынешней власти и не допустим, чтобы было административное давление на бизнесменов, врачей, директоров школ, учителей, других людей которые работают в бюджетной сфере. Мы будем отстаивать украинцев не только нашей области, но и, в частности, всей Украины. Если давление будет продолжаться, то мы прибегнем к акциям неповиновения, вплоть до голодовки».