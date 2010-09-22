Королевская: стране нужны шоковые реформы для власти бюрократов

Если целью реформ является результат, а не имидж реформаторов, не нужно бояться радикальных мер. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства на брифинге, посвященном парламентским слушаниям «Экономические реформы: реальность и ожидания украинского бизнеса».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета, она предложила провести шоковые реформы для власти бюрократов, а не для предпринимателей и людей. «Нам все время предлагают провести шоковые реформы для бизнеса - репрессивный Налоговый кодекс, усиление административного давления, и для людей - рост цен на газ и услуги ЖКХ, повышение пенсионного возраста. Стране нужны шоковые реформы для власти бюрократов», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, начать необходимо с 5-ти неотложных мер. «Первое – запретить любые проверки в первые два года существования предприятия. Второе – запретить плановые проверки, а внеплановые проводить не чаще одного раза в 3 года. Третье – необходимо на 30% сократить ставки налогов. Четвертое – дать право бизнесу отчитываться об уплате налогов 1 раз в полгода. И последнее – ликвидировать наиболее одиозные контролирующие органы, и в первую очередь – налоговую милицию», – предложила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как заявила глава парламентского комитета, фундаментом для проведения масштабных экономических реформ в стране должна стать Программа повышения конкурентоспособности Украины, разработанная совместно с представителями бизнеса. «В основу программы положены три составляющие: инновации, развитие и модернизация. Экономика Украины нуждается в инновационном развитии. Только так она сможет в долгосрочной перспективе конкурировать с ведущими странами на мировом рынке. Кардинальное улучшение бизнес-климата в стране и детенизация экономики за счет экономических стимулов развития и дружественного налогового законодательства», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она подчеркнула, что ни одна реформа государственного аппарата, порученная бюрократам, ни была успешной. «Сегодня я обращаюсь ко всем промышленникам, предпринимателям, инвесторам, экспертом с призывом объединить наши усилия и занять активную позицию по выработке правил, по которым будет развиваться экономика Украины. Я говорю о Реформах через диалог. Если мы этого не сделаем, за нас это сделают чиновники – так, как им это удобно», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам главы Комитета ВР, в основе реформ должно лежать взаимное доверие государства и бизнеса. «Должна быть улица с двухсторонним движением. За 19 лет Независимости власть только имитировала реформы. Для того, чтобы разорвать этот порочный круг, необходимо привлечь к работе над реформами представителей бизнеса, – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Мы инициируем создание при Верховной Раде внешней площадки реформ, которая станет связующим звеном между властью и бизнесом в процессе подготовки и реализации комплексных реформ в Украине».