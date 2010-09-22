В СБУ рассказали, как Турчинов сегодня растерялся на очной ставке

СБУ сегодня в ходе допроса бывшего первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА провела очную ставку с одним из фигурантов по делу “РосУкрЭнерго”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным пресс-центра, во время этой очной ставки “на поставленные следователям вопросы А.ТУРЧИНОВ не смог ответить ничего по существу”.

В СБУ также отметили, что А.ТУРЧИНОВ был вызван на допрос в рамках расследования уголовного дела по факту хищения чужого имущества в особо крупных размерах.

Как сообщал УНИАН, по делу “РосУкрЭнерго” в настоящее время под стражей находятся двое высоких должностных лиц, которые работали в предыдущем правительстве Юлии ТИМОШЕНКО – бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО и экс-начальник Государственной таможни Анатолий МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска RosUkrEnergo к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная небрежность".

9 июля СБУ задержала бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела в отношении него по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.