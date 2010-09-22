В крымском парламенте подрались главы двух фракций (фото)

Сегодня в Верховной Раде Крыма произошла стычка между председателем фракции «Коммунисты» Вячеславом Захаровым и руководителем фракции «Солидарность» Ефимом Фиксом.

Во время пленарного заседания Фикс взял слово с трибуны и в ходе своего вступления обвинил коммунистов в том, что те необоснованно критикуют руководство Крыма и пытаются опорочить работу Совета министров. Сидевший в зале Захаров начал перепалку с выступающим с места, после чего подошел к трибуне и попытался вытолкать Фикса из-за нее силой. Между депутатами возникла потасовка, которую быстро остановили их коллеги, пишет Обкомсо ссылкой на Е-Крым.

Выступавшая вскоре после этого инцидента депутат Ольга Ковитиди призвала руководителей правоохранительных органов Крыма, присутствующих на сессии, дать правовую оценку действиям Захарова, которые сама она квалифицировала как мелкое хулиганство.