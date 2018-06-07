Игорь Губерман: в Украине будет скорее «хорошо», чем в России

На "Воскресник" в УНИАН пришел сам Игорь Губерман. По дороге из Львова в Иерусалим, где писатель живет уже 22 года, он завернул на день в Киев, куда, кстати, скоро вернется опять – 23 октября будет концерт Игоря Губермана в столичном Доме офицеров. В целом же в Украине, кроме столицы, он выступит еще в четырех городах – в Донецке, Запорожье, Харькове и Одессе.

Этот тур - в поддержку новой книги “Седьмой дневник”, в которую вошли новая проза и, конечно, “гарики”, четверостишия, которыми и прославился писатель.

- Мне даже на электронную почту всевозможные графоманы присылают кучу своих стихотворений, - рассказывает поэт. - Но это такая ересь... Поэтому учеников у меня нет. Есть сторонники. Один из таких недавно взялся перевести том моих “гариков” на иврит. Безумный человек.

Родился Губерман в 1936 году в Харькове. В детстве, вспоминает он, его часто били.

– Я бы и сам себя бил, такого худого, ушастого и высокомерного, - смеется писатель.

Били же потому, признается Губерман, что отец научил его при слове “жид” бросаться на обидчиков с кулаками. Но, сознался поэт, он не сожалеет о том, что били, потому что уже через несколько лет он смог себя сам защитить, и хулиганы начали его обходить. А впоследствии уже ни в лагерях, ни в тюрьмах на антисемитские выпады не реагировал.

Общество осужденных евреев

В свое время Губерман попал в тюрьму на пять лет по статье “скупка краденого”:

- Знаете, я даже хотел создать общество осужденных евреев. Большую их часть составляли бы люди, которые прошли по статье “скупка краденого” и “торговля наркотиками”. Самое интересное, что наркотики такие люди видели впервые именно тогда, когда их у них находили. Так же и я – пришли, сказали, что забирают за скупку краденого, а когда краденого не нашли, то еще и “пришили” статью “сбыт краденого”.

В действительности же попал он в лагерь из-за своих публицистических материалов и легендарных “гариков”, что тогда выходили, в частности, в газете “еврей в СССР”. Он тогда писал:

Когда по голым душам свищет хлыст Обмана, унижений и растления, То жизнь сама в себе имеет смысл: Бессмысленного, но сопротивления. - Но я никогда не был диссидентом, - говорит Губерман. – Я просто достаточно рано почувствовал себя свободным человеком.

“В Украине станет “хорошо” скорее, чем в России”

С того времени изменилось почти все – писатель уже 22 года в Израиле и за всеми политическими процессами следит из российских газет, где, как он считает, просто ужасная цензура:

- Страшнее всего, что формальной цензуры не существует. К самоцензуре людей приводит страх, осторожность. Все просто чувствуют, что нужно делать, - рассказывает Губерман. – У меня нет неприязни к Путину или Медведеву. Ну Медведева я вообще не знаю, но он похож на Манилова со всеми его планами модернизации, Силиконовой долиной в России и таким прочим... А Путин мне безразличен, потому что он вообще из другой команды, и в свое время все увидели потолок его интеллектуальных возможностей.

Но это время полезно для России, уверен Губерман. Это время застоя, тишины. Не того застоя, что, считалось, был в СССР, уточняет он, потому что то в действительности был не застой, а гниение. И в это время растет другое поколение, что, возможно, сумеет заменить ту интеллигенцию – врачей, ученых, которые в свое время выехали из СССР.

- Но в Украине будет скорее “хорошо”, - заверяет он. - Все вне Украины говорят о том же Майдане как о великом явлении. У страны, у которой был Майдан, есть еще надежда.

Мифы об Израиле

Перед Киевом писатель презентовал во Львове студентам Института журналистики свою новую книгу “Путеводитель по стране сионских мудрецов”. Конечно, книги у студентов не было, но его поразили их вопросы, которые с книги полностью перетягивали внимание на политику. Но от самого Львова Губерман остался в восторге.

- В Украине существует масса мифов об Израиле. Например, то, что у нас скрываются все бандиты, - говорит поэт. – Вы просто читаете все то, что пишут в вашей прессе, верите и повторяете это. Если бы в Израиле скрывались опасные преступники, я уверен, Украина уже давно бы сделала все, чтобы получить их. Это у вас нет желания вернуть этих людей и добиться справедливого наказания для них.

Игорь Губерман во время встречи всячески заверял, что он вне политики. Однако когда ему зачитали его “гарики” десяти -двадцатилетней давности и показали, что они удивительно точно экстраполируются на украинскую политическую действительность ( "Можно уверенно сказать, что вы занимались политическим прогнозированием относительно Украины" - заметил ведущий встречи, главный редактор УНИАН Александр Харченко), поэт лишь вздохнул: - Я никогда не думал, что это будет так актуально через столько лет.

А таки актуально.

Вот это:

Что говорит нам вождь из кучи оплошно вляпавшись туда? Что всей душой хотел, как лучше А вышло снова, как всегда. Или вот это:

Люблю отчизну я. А кто теперь не знает. Что истая любовь чревата муками? И родина мне щедро изменяет С подонками, прохвостами и суками. А об этом и говорить ничего:

Я государство вижу статуей: мужчина в бронзе, полный властности; под фиговым листочком спрятан огромный орган безопасности. И наконец:

Вожди дороже нам вдвойне Когда они уже в стене. Факт, но к большинству вождей нас греют именно такие чувства.

А, значит, нужно бороться за другую страну. Для начала ополчившись самоиронией, которая есть у Губермана. Хотя, нужно признать, одной самоиронии будет мало.

Но это уже вопрос не к Губерману. Он дает нам то, которое может, остальное надо искать еще где-нибудь.

Екатерина Зиновьева

Агентство УНИАН глубоко благодарно предпринимателю и меценату Семену Рубчинскому за содействие в организации встречи из И.Губерманом.