Третьяков обвиняет Януковича в аморальных действиях

Народный депутат Украины Александр Третьяков считает, что на Конституционный Суд Украины осуществляется публичное давление, организованное командой Виктора Януковича и непосредственно премьер-министром. «Я располагаю информацией, что сегодня утром премьер-министр звонил по телефону председателю Конституционного Суда Ивану Домбровскому и пытался на него давить, высказывая желание увидеть заключения Суда о неконституционности Указа Президента о роспуске парламента. После этого на заседании правительства Виктор Янукович заявил, что глава КС собирается подать в отставку», - заявил депутат в интервью сайту RAZOM.

«Если раньше нынешняя власть в лице членов Кабинета министров осуществляла давление на судий КС непублично, то теперь она это делает, не скрываясь ни от кого, - констатировал депутат. - Сегодня Виктор Янукович продемонстрировал это прямо перед телекамерами, ни от кого не прячась».

По словам депутата, «мы стали свидетелями не только беспринципных, но и аморальных действий со стороны Виктора Януковича, который пока что остается руководителем Кабинета министров и должен был бы нести ответственность за судьбу страны, а не подогревать радикальные настроения». «Подобные заявления еще раз доказывают различие между отдельными индивидуумами-политиками и государственными деятелями, которые думают не о своей личной выгоде, а о судьбе государства. Из-за подобных заявлений премьер-министр, к сожалению, не имеет права относить себя к последним», - подчеркнул Александр Третьяков.