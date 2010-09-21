Азаров «открыл глаза» президенту ПАСЕ на украинскую оппозицию

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пригласил наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Совета Европы оценить объективность проведения избирательной кампании в местные органы власти Украины.

Об этом премьер-министр заявил сегодня во время встречи с президентом ПАСЕ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров.

«Украина вступила в период выборов в органы местной власти. Мы делаем все для того, чтобы обеспечить свободный и независимый ход избирательной кампании. Мы пригласили всех наблюдателей и надеемся, что Совет Европы также пришлет своих наблюдателей. Мы надеемся, что наблюдатели приедут и оценят объективность проведения выборов», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Кабмин готов к диалогу с оппозицией. Однако, по его словам, к сожалению, представители оппозиции во время своих визитов в Брюссель и Страсбург отмечают, что они являются сторонниками проведения реформ в государстве, а в действительности в Украине занимаются блокированием парламента и препятствуют проведению реформ.

В то же время премьер-министр опроверг заявления некоторых представителей оппозиции о том, что якобы власть препятствует свободному проведению местных выборов. «Зачем нам препятствовать свободному проведению выборов? В этом нет никакого смысла. С одной стороны, это наша репутация, а с другой, объективные социологические опросы свидетельствуют, что мы на этих выборах победим», - подчеркнул Н.АЗАРОВ, добавив, что власть, как никто другой, заинтересована в проведении свободных, прозрачных и демократических выборов в местные органы власти.

Он проинформировал, что во время пребывания Партии регионов в оппозиции ей удалось укрепить свою структуру. «Мы, находясь в оппозиции, укрепили свою структуру. Если партия жизнеспособна, если у нее есть ясные цели, если у нее профессиональный квалифицированный состав, то она нормально проходит и через оппозицию, и через власть. Если же в процессе формирования партии принимались люди лишь для того, чтобы занять какие-то должности да еще и заработать на этом - такая партия очень быстро распадается», - отметил Н.АЗАРОВ.

В то же время, по его словам, власть заинтересована в том, чтобы в стране была действительно сильная оппозиция. «Мы заинтересованы, чтобы у нас была сильная оппозиция, сильные оппозиционные партии. Но профессиональные, серьезные политические силы, которые бы могли с нами конкурировать и помогать нам не делать ошибок», - отметил Н.АЗАРОВ.

В свою очередь, президент ПАСЕ отметил, что Совет Европы приветствует амбициозные реформы, происходящие в Украине. «Мы приветствуем амбициозную программу реформ, которые сейчас проходят в Украине», - сообщил он и добавил, что налаживание сотрудничества между Президентом Украины, правительством и парламентской коалицией играет важную роль для проведения стратегических реформ. «Сотрудничество правительства, Президента и коалиции очень важно для такой страны, как Украина. Такая стабильность поможет внедрять радикальные реформы, которые вы планируете», - отметил М.ЧАВУШОГЛУ.

Президент ПАСЕ также негативно оценил действия оппозиции по блокированию работы парламента, говорится в сообщении Кабмина. «Мы понимаем, что дело оппозиции блокировать. Но мы также понимаем, что они, возможно, заходят слишком далеко в своей критике. Мы всегда декларируем в Совете Европы, что бойкот парламента и препятствование работе спикера - это неправильный путь работы. Но это не должно остановить вас на пути реформ», - подчеркнул он.