Профсоюзы и профсоюзные олигархи

Из-за коррупции профсоюзной верхушки собственность сосредотачивается в руках финансовых групп... Хара устроил пикетирование МВФ вместо правительства, потому что он часть власти...

В октябре этого года исполняется двадцать лет с тех пор, как после распада СССР была создана Федерация профсоюзов Украины, которая унаследовала все имущество профессионального союза УССР. На сегодня в Минюсте зарегистрировано более сотни профсоюзов. В канун своеобразного юбилея украинского трейдюнионовского движения мы провели разговор с руководителем альтернативного профобъединения, которое считается наиболее мощным конкурентом официальной ФПУ – генеральным секретарем Национальной конфедерации профсоюзов Украины Петром Петриченко.

ПРОФСОЮЗНЫЕ «ТУШКИ» СМИРЕННО ПОПЛЫЛИ НА «БОЙНЮ» К МОНСТРУ Петр Николаевич, за двадцать лет профсоюзного движения в независимой Украине за профсоюзами закрепилась репутация иждивенцев политических партий или придатков работодателя, которые лишь выпускают пар, чтобы снизить напряжение в обществе. Согласны ли вы с такими определениями? Полностью разделяю такое мнение. Лидеры старых профсоюзов и их соратники всегда обслуживали работодателей и служили лишь собственным интересам. Они оказались пособниками олигархов, властей предержащих, эффективным инструментом подавления инакомыслия и будто спрут пронизали профсоюзную среду, парализовав ее как защитника трудовых прав.

В стране есть прогрессивные лидеры, есть настоящие профсоюзы, но их роль сдерживается сопротивлением ФПУ, которую возглавляет Василий Хара. ФПУ – монополист, который и сам ничего не делает, и другим не дает. Но официальная федерация монопольно захватила все сферы в так называемом сотрудничестве с правительством, работодателями, прибрала к рукам карманные профсоюзы. Здесь и власть, и работодатели действуют совместно, и такая деятельность фактически уничтожает независимые профсоюзы. ФПУ – это аморфная надстройка, а функционеры ФПУ живут не с членских взносов, а с того, что используют имущество со времен УССР. ФПУ – это такая закрытая корпоративная стая, которая не имеет ничего общего с профсоюзной деятельностью. Она узурпировала всю полноту власти от профсоюзов, которые оказались полностью зависимы от воли руководства ФПУ. Система отчетов и выборов заангажирована, закрыта и подконтрольна полностью верхушке профсоюзных руководителей. А руководители сидят на своих должностях так долго, что кажется будут сидеть там вечно.

Менялось ли как-то положение Федерации профсоюзов со сменой власти? В таком деле, как раздел денег фондов социального страхования и имущества профсоюзов, партийные функционеры, независимо от партийного цвета, всегда находили общий язык. Бело-голубые руководители ФПУ могли заводить уголовные дела на оранжевых деятелей за растрату денег соцстраха, а затем брать фигуранта скандала к себе в ФПУ заместителем председателя. Дерибан социальных и профсоюзных денег у власти всегда был выше партийности.

С приходом к власти Партии регионов Федерация профсоюзов Украины, которую возглавляет нардеп-«регионал» господин Хара, окрепла еще больше. Монопольное положение ФПУ в профсоюзном движении закрепилось во всех сферах профсоюзной жизни. ФПУ создала собственный корпоративный общий представительский орган без участия независимых профсоюзов, бесцеремонно и нагло пересмотрела состав правлений фондов социального страхования, откуда были выброшены представители инакомыслящих профсоюзов, полностью захватила ключевые позиции во всех сферах социального диалога и общественной жизни, полностью парализовала прогрессивное развитие общественных процессов в профсоюзах. Это бы не могло происходить без попустительства власти, особенно нового Министра труда и социальной политики господина Надраги. Министр, который пришел в новое правительство с должности в организации работодателей, полностью изменил социальным интересам людей и независимых профсоюзов.

В украинском Минюсте зарегистрировано свыше ста профсоюзов. Есть ли критерии, по которым можно выделить настоящие профсоюзы? В Украине есть сто пятьдесят профсоюзов и профобъединений. И их количество не переросло в качество. Их только за последние два-три года стало больше почти на пятьдесят. Это корпоративные профсоюзы, нацеленные на удовлетворение собственных потребностей. Если смотреть на название профсоюза (как по мне, и на название партий), сразу видно что он создан не для защиты людей, а для защиты корпоративных интересов, чтобы занять профсоюзную нишу и не допустить тут создания настоящих профсоюзов. ФПУ этому потакает, потому что это дает ей возможность и дальше властвовать. Практически их большинство, - карманные, желтые, частные, - созданные под конкретную цель. Это простой сбор профвзносов как дополнительного налога с заработной платы в размере 1%. Должна быть добровольная уплата профвзносов, и мы тогда увидим, сколько будет этих взносов. Угодническая роль «желтых» профсоюзов, созданных под работодателя на госпредприятиях и в учреждениях организациях, – таких, как академии наук, организации железнодорожников, таможенников, вооруженных сил, внутренних дел, пищевой и перерабатывающей промышленности и тому подобное, была известна всегда. Они всегда выступали заодно с ФПУ и, находясь в рядах независимых профсоюзов, в удобный момент им изменяли в угоду собственным корпоративным интересам. Эти профсоюзные «тушки» смиренно поплыли на «бойню» к монстру, спеша доказать свою преданность и лояльность застойным явлениям в профсоюзном истеблишменте, который давно оторвался от интересов людей. Многие, как старые, имеющие мандат народного доверия, так и новоявленные профбоссы, заторопились, боясь опоздать, оторвать себе кусок пожирнее от маститого профсоюзного пирога с начинкой ФПУ. И их старания были вознаграждены: кто с «барского» плеча получил представительство в том или другом фонде социального страхования, кто за государственные средства слетал в Женеву на Международную конференцию МОП, а кто просто получил себе личные преференции, изменив интересам независимого профсоюзного движения, охаяв его лидеров.

Но если настоящие независимые профсоюзы, а их достаточно немного - двадцать-двадцать пять, - что действуют, живут за счет профвзносов, то, повторю, ФПУ и подобные ей живут за счет поступлений от имущества. Им практически не нужные эти профвзносы. В ФПУ было когда-то 20 млн. членов, а теперь около 9 млн. (и то под сомнением), то о чем тут речь? Они как жили, так и живут вволю за счет имущества.

Наши же профсоюзы живут за счет профвзносов.

КУДА “РАЗОШЛОСЬ” ПРОФСОЮЗНОЕ ИМУЩЕСТВО? Один из главных упреков в адрес профсоюзов - то, что их главная функция делить профсоюзное имущество. Какие профсоюзы имеют имущество? И какое именно имущество? После распада СССР в Украине осталось 327 санаториев и профилакториев на сумму 3,5-4 млрд. дол. На сегодня их 127 (на 200 миллионов долларов). Двести санаториев “разошлись”. Профсоюзные лидеры, которые в разное время возглавляли ФПУ, сменяли партийные лагеря, порой получая места в депутатском списке, просто отдав кому нужно за место в списке тот или другой санаторий. Инвентаризация этого имущества, которую когда-то собирался провести Фонд госимущества, так до сих пор и не произошла.

Если учитывать, что через фонд социального страхования оздоровилось где-то 250 тысяч человек, то эффективность здравниц, как и фонда, довольно таки мала, стоимость путевок высока. Если принять во внимание, что другими профсоюзами, через разные предпринимательские структуры оздоровлено почти 1 млн. чел., то возникает справедливый вопрос: куда идут огромные средства фонда?! Законы о равной деятельности профсоюзов не действуют. От этого простые члены профсоюзов не получают ничего.

В результате коррупции профсоюзной верхушки собственность профсоюзного имущества все больше сосредоточивается в руках неподконтрольных членам профсоюзов финансовых групп. Они на сегодня захватили и используют в собственных интересах основные богатства украинских профсоюзов. Все это из-за неподконтрольности профсоюзной олигархии простым профсоюзным членам. А между тем, профсоюзного имущества становится все меньше и меньше, а профбоссы становятся все циничными и более нахальными. Произвол профбоссов в отношении общего профсоюзного имущества необходимо остановить.

Как остановить?

Я когда-то предлагал такие варианты решений. Лидеры профсоюзных организаций, прежде всего первичных и отраслевых территориальных организаций, инициируют созыв всеукраинского собрания профсоюзов, где заслушивают отчет руководства ФПУ, созданных ЗАО, других причастных лиц об использовании в общем профсоюзного имущества. По итогам такого собрания воротилы профсоюзного бизнеса в лучшем случае будут позорно изгнаны из профсоюзов, в худшем – сядут на скамью подсудимых.

Вариант второй: Верховная Рада проводит масштабные парламентские слушания относительно использования в общем профсоюзного имущества, в результате чего принимается соответствующий закон о правопреемственности общесоюзного профсоюзного имущества и вносятся соответствующие поправки в законодательство о профсоюзах. Речь может идти о закреплении права всех профсоюзов Украины на общее владение, пользование и распоряжение этим имуществом в интересах всех членов объединений; об обязательном информировании членов профсоюзов относительно осуществленных операций с объектами профсоюзной недвижимости; о запрете профсоюзникам заниматься коммерческой деятельностью; о гласности деклараций о доходах руководителей профсоюзных организаций и тому подобное.

Вариант третий: в деятельность профолигархов вмешивается президент Украины. Он подключает Кабинет Министров Украины, Фонд государственного имущества, Службу безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Генпрокуратуру и ставит окончательную точку в этом имущественном вопросе.

Следует отметить, что речь идет о разворовывании имущества на миллиарды долларов.

В этом году с профсоюзами был связан громкий скандал. Парламент Крыма захотел отобрать у Федерации профсоюзов Украины курортные комплексы и санатории якобы из-за того, что под видом аренды и реконструкции лидеры ФПУ намеревались единолично ими распоряжаться. Кто прав в этом скандале – крымская власть или председатель ФПУ Василий Хара? Скандал в Крыму вокруг имущества – это продолжение цепи скандалов, связанных с приватизацией. Такие скандалы возникали в Украине достаточно часто. Вспомним Шацкие озера, стадион «Спартак», продажу санаториев в Трускавце.

В Крыму уже настолько переборщили, что даже крымчане несогласны с такой политикой господина Хары, когда земля из-под санаториев продается с молотка.

Там действует такая схема. Профсоюзы вроде бы временно отказываются от части территории, мол, не могут содержать территорию в надлежащем состоянии. Местная власть принимает решение передать ее кому-то. Потом принимается судебное решение, которое закрепляет это право собственности через суд. И таких судов есть десятки. Эти вопросы может решить лишь Генпрокуратура. Крымчан эта ситуация смутила...

Василий Хара, когда речь шла о выполнении условий МВФ для получения кредита, а именно – повышение тарифов, увеличение пенсионного возраста – пошел пикетировать МВФ, а не правительство. Зачем эта клоунада? Пикетирование МВФ уже совсем выходит за рамки деятельности профсоюзов. Это господин Хара попутал профсоюзную роль с политической. Профсоюзы являются посредниками между работодателем и рабочим. Вот правительство есть в известной мере работодатель, к нему профсоюзы и должны были бы обратиться в первую очередь. Но Хара – часть власти, потому он для того, чтобы отвлечь внимание общества от реальных виновников, пикетирует МВФ.

В Украине уже почти 20 лет существует «идиллия благосостояния» под патронатом ФПУ. А проку никакого. Профсоюзы проиграли все ключевые позиции по защите прав людей. С учетом нищенского положения трудящегося населения Украины, «начинка» под названием ФПУ оказалась отравой, и это должны понять все.

Беседовала Маша Мищенко