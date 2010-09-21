ВР отказалась еще раз переписывать закон о местных выборах

Верховная Рада отказалась вносить изменения в Закон «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».

Как передает корреспондент УНИАН, на рассмотрении парламента находились два законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей», автором одного из которых был Михаил ЧЕЧЕТОВ (фракция Партии регионов), а второго – Александр ЧЕРНОВОЛЕНКО (фракция НУ-НС).

М.ЧЕЧЕТОВ во время выступления на заседании парламента заявил, что снимает с рассмотрения предложенный им законопроект, которым предусматривалось, что кандидаты в сельские советы не должны подавать декларации об имуществе и доходах. Он отметил, что его и Партию регионов начали обвинять в том, что якобы они хотят провести коррупционеров в местные советы.

М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что в связи с этим он снимает свой законопроект с рассмотрения. Парламент поддержал его предложение.

А.ЧЕРНОВОЛЕНКО, в законопроекте которого также содержалась норма о нецелесообразности деклараций об имуществе и доходах при баллотировании в местные советы, отказался снимать его с рассмотрения.

Но парламент не поддержал в первом чтении данный законопроект. За него проголосовали лишь 18 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.