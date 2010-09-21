Нардеп хочет карать за политические преследования, как за убийство

“Политическое преследование, то есть деяние, направленное на преднамеренное преследование за свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания, удовлетворения политических, экономических, социальных, культурных и других интересов правоохранительными органами и их должностными лицами (в частности органами службы безопасности, прокуратуры, внутренних дел) путем применения давления, насилия, угроз, запугивания и тому подобное, - карается лишениtм свободы на срок от восьми до десяти лет”. Те же действия, совершенные организованной группой лиц, - от десяти до пятнадцати лет.

Такую статью Арсений Яценюк предлагает дописать в Уголовный кодекс. Соответствующую законодательную новацию - законопроект «о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ограничения права Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов осуществлять политические преследования)» нардеп зарегистрировал в Верховной Раде.

В то же время Яценюк предлагает добавить в законы о СБУ, о контрразведывательной деятельности и об оперативно-разыскной деятельности положения о том, что профилактика правонарушений, в том числе, в сфере государственной безопасности, проведение разъяснительных и предупредительных мероприятий, не могут содержать признаков давления, насилия и запугивания. Профилактика преступлений, по мнению нардепа, должна происходить “только по решению суда и при условии, что лицу, которому объявляется официальное предупреждение, предоставлено право избрать по собственному желанию защитника”.

Интересно, что ни в самом законопроекте, ни в объяснительной записке к нему нет никаких ссылок на то, как именно нардеп хочет решить проблему вынесения судебных решений относительно еще не воплощенных в жизнь намерений потенциального преступника (ведь речь идет о профилактике преступлений).

Для сравнения: лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет в действующем Уголовном кодексе является наказанием за преднамеренное убийство с отягчающими обстоятельствами.