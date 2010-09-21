Ярославский подозревает, что после выборов Кернес будет «вне зоны»

Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012, которого в последнее время называют одним из главных претендентов на должность мэра Харькова, заявил, что не намерен баллотироваться на должность городского председателя на выборах, которые состоятся в октябре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью всеукраинской газете «Факты».

«У меня есть чем заниматься. Стадион, в который я вложил 30 млн. дол. из 96 млн. дол., аэропорт, база, академия, гостиница… (объекты к Евро-2012, которые финансируются группой DCH, – УНИАН). Я занимаюсь своим делом, которое я люблю и которым горжусь», - объяснил свою позицию А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

При этом, по его мнению, на предстоящих местных выборах харьковчане будут голосовать не за конкретных людей, а за партийный бренд Партии регионов.

«Я вам так скажу: кто бы ни баллотировался от Партии регионов в мэры, получит поддержку горожан, - отметил А.ЯРОСЛАВСКИЙ. - Потому что в данном случае важно не конкретное лицо, а серьезная, мощная и эффективная организация, которая берет на себя ответственность за своего кандидата, и которой доверяют люди».

На вопрос, ходит ли он лично на выборы, А.ЯРОСЛАВСКИЙ сказал: «А как же! Хожу и голосую, потому что уверен, что нужно голосовать. Другое дело, что нужно смотреть на тех, кого выбираешь. Лично я не хочу голосовать за тех, кто вместо реальной работы раздает свой номер телефона. Потому за КЕРНЕСА (секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС, один из кандидатов на должность мэра Харькова – УНИАН) я голосовать не буду. Я не видел ни одного проекта, который он реально сделал для города. Номер телефона, концерты и обещания - это не то, что нужно харьковчанам. Тем более, не факт, что после выборов этот абонент не окажется для горожан «вне зоны доступа».

По просьбе журналиста А.ЯРОСЛАВСКИЙ также прокомментировал публикацию в газете «Левый берег» со ссылкой на губернатора Михаила ДОБКИНА о том, что он вместе с представителем оппозиции, экс-губернатором Арсеном АВАКОВЫМ «распускают слухи о том, какой КЕРНЕС плохой», а также некоторые намеки на то, что бизнесмен занимается «политическими играми».

«В моей жизни есть две игры - футбол и теннис. А по поводу публикации мне позвонил Михаил Маркович (ДОБКИН) и сказал, что это чистой воды клевета и инсинуации какие-то непонятные. Ничего подобного он «Левому берегу» не говорил. Поэтому я внимания не обращаю. Я не могу представить, чтобы я вместо работы сидел в Интернете и рылся в поисках сплетен. Есть вещи, более достойные моего внимания. Тем более, что М.ДОБКИН сразу сказал: «Это все ложь, я ничего не говорил».