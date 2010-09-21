Литвин объявил об исключении 28 депутатов из фракции БЮТ (список)

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сделал официальное объявление об исключении 28 народных депутатов из фракции БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление председатель ВР сделал сегодня на пленарном заседании парламента.

В соответствии с решением, из фракции исключены Виталий БАРВИНЕНКО, Александр БУДЖЕРАК, Андрей ВЕРЕВСКИЙ, Игорь ВОРОТНЮК, Валерий ГАЦЬКО, Олег ГЕЙМАН, Геннадий ЗАДИРКО, Валентин ЗУБОВ, Владимир ИВАНЕНКО, Валерий КАМЧАТНЫЙ, Владимир КАПЛИЕНКО, Евгений КОНСТАНТИНОВ, Юрий КРУК, Петр КУЗЬМЕНКО, Виталий КУРИЛО, Олег МАЛИЧ, Святослав ОЛИЙНЫК, Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, Владимир ПИЛИПЕНКО, Валерий ПИСАРЕНКО, Юрий ПОЛУНЕЕВ, Игорь САВЧЕНКО, Иван СИДЕЛЬНИК, Раиса СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО, Николай ТРАЙДУК, Александр ФЕЛЬДМАН, Олег ЧЕРПИЦКИЙ, Александр ШЕПЕЛЕВ.

Кроме того, председатель ВР сделал официальное объявление об обновлении руководящего состава фракции БЮТ.

В частности, отныне руководящий состав фракции будет выглядеть следующим образом: Иван КИРИЛЕНКО – лидер фракции, Андрей КОЖЕМЯКИН – первый заместитель, Юрий ОДАРЧЕНКО, Сергей САС, Сергей СОБОЛЕВ, Андрей ШКИЛЬ и Елена ШУСТИК – заместители.