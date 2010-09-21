Российский эксперт: есть ли жизнь после Януковича?

Российский политикум недоволен действиями Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в гуманитарных вопросах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение высказал директор Международного института политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО (РФ) во время видеомоста Москва – Киев на тему: «Неформальная встреча президентов России и Украины. Что будет нового в повестке дня на ближайшие полгода?».

«Есть очевидное неудовольствие со стороны российского политического класса постепенными шагами, которые делает В.ЯНУКОВИЧ в чувствительных для России гуманитарных вопросах. В частности, связанных с правами русского языка. Есть мнение, что этот вопрос двигается не так быстро, как того хотелось и как бы В.ЯНУКОВИЧ мог бы это делать», - сказал Е.МИНЧЕНКО. Также он отметил, что власти Украины изменили позицию по федерализации.

«Есть целый набор вопросов, где есть определенное разочарование. Некие настрои в российском общественном мнении в сторону разочарования В.ЯНУКОВИЧЕМ начинаются», - сказал он.

Е.МИНЧЕНКО отметил, что, с одной стороны, отношения президентов Украины и России становятся лучше, что показывает большая чистота контактов, но в то же время происходит охлаждение общественной атмосферы.

«С одной стороны, все за дружбу, но есть нюансы», - сказал он.

По его мнению, обществам двух стран надо объяснять, куда двигаются украинско-российские отношения.

Эксперт отметил, что в России остается обеспокоенность устойчивостью политического режима в Украине. «Пять лет президентства В.ЯНУКОВИЧА - а дальше насколько будет устойчива политическая система в Украине? Если В.ЯНУКОВИЧ будет переизбран на второй срок, возникает вопрос, через 10 лет будут выполняться заключенные сейчас соглашения?», - сказал он.

Е.МИНЧЕНКО также отметил, что настораживает отсутствие публичности в украинско-российских переговорах на высшем уровне.

«Нет подготовки новых решений не только в межгосударственном формате, но и в формате экспертном, не хватает подготовки общественного мнения. При том, что в украинском общественном мнении регулярно возникают кампании про злокозненный российский бизнес, который все скупит», - сказал Е.МИНЧЕНКО.