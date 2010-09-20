"БЮТ-Батькивщина" сменила руководство парламентской фракции
Принцип несовмещения и представительства
Фракция “БЮТ-Батькивщина” в Верховной Раде обновила свое руководство.
Как сообщил УНИАН источник во фракции "БЮТ-Батькивщина", соответствующее решение было принято сегодня на заседании фракции.
В частности, было принято решение, что в руководящий состав фракции войдут 7 человек.
По информации собеседника агентства, решение было принято в связи "с организационными изменениями". Основой формирования руководства стал принцип несовмещения должностей в ВР и в руководстве фракции.
Также был соблюден принцип представительства в руководстве "БЮТ-Батькивщина" каждой политической силы, входящей в этот блок.
Итак, сейчас лидер фракции - Иван КИРИЛЕНКО, его первый заместитель - Андрей КОЖЕМЯКИН. Заместители - Елена ШУСТИК (УСДП), Сергей СОБОЛЕВ (ПРП), Андрей ШКИЛЬ.
Избрано также двух новых заместителей председателя фракции: Юрия ОДАРЧЕНКО и Сергея САСА.
Народные депутаты Николай ТОМЕНКО (заместитель Председателя ВР), Александр АБДУЛИН и Ярослав ФЕДОРЧУК (члены исполкома БЮТ), Олег БИЛОРУС (председатель комитета ВР по иностранным делам) больше не будут занимать должностей заместителей лидеров фракции.