"БЮТ-Батькивщина" сменила руководство парламентской фракции

Фракция “БЮТ-Батькивщина” в Верховной Раде обновила свое руководство.

Как сообщил УНИАН источник во фракции "БЮТ-Батькивщина", соответствующее решение было принято сегодня на заседании фракции.

В частности, было принято решение, что в руководящий состав фракции войдут 7 человек.

По информации собеседника агентства, решение было принято в связи "с организационными изменениями". Основой формирования руководства стал принцип несовмещения должностей в ВР и в руководстве фракции.

Также был соблюден принцип представительства в руководстве "БЮТ-Батькивщина" каждой политической силы, входящей в этот блок.

Итак, сейчас лидер фракции - Иван КИРИЛЕНКО, его первый заместитель - Андрей КОЖЕМЯКИН. Заместители - Елена ШУСТИК (УСДП), Сергей СОБОЛЕВ (ПРП), Андрей ШКИЛЬ.

Избрано также двух новых заместителей председателя фракции: Юрия ОДАРЧЕНКО и Сергея САСА.

Народные депутаты Николай ТОМЕНКО (заместитель Председателя ВР), Александр АБДУЛИН и Ярослав ФЕДОРЧУК (члены исполкома БЮТ), Олег БИЛОРУС (председатель комитета ВР по иностранным делам) больше не будут занимать должностей заместителей лидеров фракции.