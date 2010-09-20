В севастопольском отделении милиции повесился задержанный?

В Севастополе в камере для задержанных Ленинского районного отдела внутренних дел городского управления МВД Украины в прошлую субботу вечером был обнаружен повешенным местный житель.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах Севастополя.

По информации источника, повешенный был задержан перед этим в состоянии алкогольного опьянения за насилие в семье. Ранее он по этой же причине имел неоднократные приводы в милицию. У задержанного при помещении в камеру были изъяты вещи, которые могли бы причинить ущерб здоровью или нести угрозу его жизни. Однако, как утверждает собеседник агентства, мужчина для самоубийства применил резинку из нижнего белья.

В Отделе общественных связей УМВД Украины в Севастополе корреспонденту УНИАН подтвердили данный факт, дополнительно сообщив, что проверку проводит районная прокуратура.