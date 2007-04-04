Томенко хочет запретить Ющенко, Януковичу и парламенту заниматься политикой

Заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО предлагает ввести мораторий на принятие исключительно политических решений Президентом Украины, Верховной Радой и Кабинетом Министров во избежание углубления политического кризиса.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Чем больше ВР будет принимать исключительно политические, или политически-правовые решения, тем дальше ситуация будет заходить в тупик. Чем больше правительство будет принимать оценочных решений относительно политической ситуации, тем больше ситуация будет заостряться. Чем больше в Секретариате Президента будут организовывать совещаний и будут принимать решения политического характера, тем больше ситуация будет выходить из-под контроля», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, политический кризис, который на данный момент носит внутриполитические признаки, может впоследствии носить внешнеполитические признаки.

Заместитель председателя ВР отметил, что все ветви власти не способны самостоятельно решать проблемы политического кризиса. По его словам, если ситуация будет разворачиваться в этом направлении, то за несколько дней международные организации будут обречены влиять на ситуацию в Украине. «Спокойные выводы международных структур могут впоследствии превратиться в то, что они сами захотят влиять на ситуацию в Украине», - сказал Н.ТОМЕНКО. Он отметил, что такая ситуация нанесет ощутимый удар по имиджу нашего государства.