Минобразования презентует новую профессию “Оператор систем трехмерной графики”

Министерство образования и науки Украины 22 сентября 2010 года в 11.00 презентует новую профессию “Оператор систем трехмерной графики”.

Минобразования совместно с Всеукраинской общественной организацией инвалидов «Берегиня-Украина» проводят внедрение новых Типичной учебной программы и Типичных учебных планов по профессии “Оператор компьютерного набора со знанием систем трехмерного моделирования” с целью презентации новой профессии “Оператор систем трехмерной графики”, углубления знаний учеников в современных компьютерных ИТ технологиях и внедрения новых инновационных методик преподавания.

Приглашаем Вас принять участие в этом мероприятии, которое состоится на базе ГУЗ “Киевское областное выше профессиональное училище пищевых технологий и ресторанного сервиса” (г. Киев, ул. Зрошувальна, 5-а).

Контактные телефоны: (044) 361-26-24; 583-07-55.