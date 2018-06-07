Просунет ли Жвания НУ-НС в коалицию?

Вхождение НУ-НС в коалицию знаменовало бы завершение «эпохи Майдана», и реванш Януковича за события 2004-го был бы полным… Если власть отменит политреформу, ей понадобится другая конфигурация…

Стремление добиться вхождения фракции НУ-НС в состав коалиции может привести к тому, что это многострадальное политическое объединение превратится в чучело парламентской фракции и перестанет вызывать интерес со стороны переговорщиков.

Инициатором вхождения фракции НУ-НС в состав коалиции «Стабильность и реформы» является лидер группы «Право выбора», объединившей 15 депутатов этой фракции Давид Жвания. Он с момента создания группы в июле текущего года объявил о стремлении выдавить коммунистов из состава коалиции. Жвания сумел провести «неваучерную» приватизацию Христианско-демократического союза, и теперь пытается придать своим политическим устремлениям идеологическую окраску. Правда, речь идет не столько о борьбе мировоззрений, сколько о стремлении поближе подобраться к властной кормушке. Давид Важаевич публично артикулировал свое стремление развернуть во фракции НУ-НС дискуссию относительно консолидации и вхождения в коалицию. По его мнению, вхождению НУ-НС могут помешать местные выборы. Не секрет, что многие депутаты убеждены: «Давид – хороший тамада, но неважный политик». На многих повлияла история сближения и разрыва отношений между Жванией и Виктором Ющенко, напоминавшей демонстрацию грязного белья оппонента широкой общественности. Экс-президент, как известно, даже пытался лишить своего кума украинского гражданства, но безуспешно.

Идея вхождения НУ-НС в коалицию, пожалуй, любопытная, вот только реализовывать ее Жвания взялся с неподходящей командой. Фракцию «Наша Украина – Наша самооборона» сегодня объединяет, пожалуй, только факт избрания ее депутатов по списку этого разношерстного и многовекторного в своей ориентации блока осенью 2007 года. Составить «карту звездного неба» фракции НУ-НС практически не представляется возможным: между неформальными группами внутри нее постоянно происходит миграция парламентариев, политическая конъюнктура заставляет их формировать разнообразные по конфигурации союзы и альянсы. Лидер фракции Николай Мартыненко (давний бизнес-партнер Жвании) вряд ли станет помогать Давиду Важаевичу в деле доведения «фракционной температуры» до 37 – именно столько депутатов необходимо для принятия решения о вступлении в коалицию. Николай Владимирович сейчас вплывает в неспешный политический роман с Арсением Яценюком и вряд ли заинтересован в тесных «региональных» объятиях.

Дать стопроцентный прогноз относительно того, какую позицию займет НУ-НС по любому острому парламентскому вопросу, невозможно по определению – внутри нее постоянно происходит броуновское движение. Только за последнее время Оксана Билозир из группы «Единый центр» вошла в «Право выбора» Жвании, стершего с парламентской карты «Народную самооборону» - у Юрия Луценко осталось в парламенте «полторы калеки». Владислав Каськив из бывших советников премьера Тимошенко стал ответственным за национальные проекты у Виктора Януковича. Фракция НУ-НС фактически превратилась в воздушный цирк, где парламентарии делают головокружительные кульбиты в расчете на политическое будущее. Многие депутаты-нунсовцы неформально входят сразу в несколько неформальных групп, пользуясь тем, что все они находятся под общим фракционным «зонтиком».

Масла в огонь подлил спикер Владимир Литвин, не исключивший расширения коалиции, и заметивший, что для нормального развития страны необходима и взвешенная гуманитарная политика. Как известно, представители коалиции попытаются в ближайшее время принять новую редакцию закона «О языках», способного нивелировать статус украинского как единственного государственного при формальном соблюдении статус кво. Для многих нунсовцев эта тема является чрезвычайно важной, поэтому нельзя исключить, что третья по величине парламентская фракция рванет в коалицию, лишь бы не допустить наступления на позиции украинского языка. Правда, далеко не факт, что «регионалы» своих потенциальных партнеров не обманут – многие из них не скрывают приверженности принципу «лоха кинуть не западло».

Откровенно говоря, в формальном расширении коалиции есть и свои любопытные нюансы. Во-первых, вхождение в нее фракции НУ-НС будет знаменовать собой завершение «эпохи Майдана» и объединение разномастных политиков под покровительством Виктора Януковича. Собственно говоря, тогда и реванш Виктора Федоровича за события 2004 года будет полным. Во-вторых, коммунисты остаются довольно капризными партнерами, что на фоне задекларированного властью стремления принять новый Налоговый кодекс и сформированный на его базе Государственный бюджет на 2011 год становится проблемой, требующей нелинейного решения. В-третьих, сценарий переформатирования коалиции вполне может предполагать масштабные перестановки в Кабинете Министров, а в таком развитии событий заинтересованы многие политические игроки.

Но не стоит забывать о другом: если Конституционный суд примет решение об отмене политической реформы, партии власти понадобится не коалиция, а конституционное большинство, пусть на условиях ситуативности. В таком случае представителей НУ-НС и БЮТ будут приманивать совсем другим – пролонгацией полномочий нынешнего парламентского созыва. Можно только представить, какими будут последствия ситуации, при которой Юлия Тимошенко, Юрий Луценко, Виктор Ющенко и другие внепарламентские персонажи будут требовать выборов в Верховную Раду в 2012 году, а их формальные соратники, располагающие депутатскими мандатами, будут совсем не прочь продлить полномочия, ведь шансов быть снова избранными у них не много. Кстати, «черная метка» для политической реформы практически будет означать избавление от необходимости формировать коалицию – достаточно будет и ситуативного большинства.

Независимо от того, кто является основным «укротителем» фракции НУ-НС – Давид Жвания, Андрей Клюев или Сергей Лёвочкин – приходится констатировать, что третья по величине фракция Верховной Рады стала питательным раствором для разнообразных политических авантюр, объектом, а не субъектом большой украинской политики. Пройдет еще немного времени – и с ее своенравными остатками больше не захотят связываться.

Евгений Магда