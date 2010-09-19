Зачем Партии регионов разоблачать коррупцию в Киеве?

В партии "Батькивщина" не исключают, что в ближайшее время может быть избран новый секретарь Киевсовета вместо Олеся ДОВГОГО.

Такое мнение в интервью “5 каналу” высказал член парламентской фракции "БЮТ-Батькивщина", председатель Киевской городской организации партии "Батькивщина" Анатолий СЕМИНОГА.

Народный депутат выразил сомнение в том, что громкие процессы, инициированные новой властью против команды мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, на самом деле направлены на выявление коррупционеров. "Я сомневаюсь, что у нынешней власти есть искреннее стремление разобраться, как хозяйничал в городе Киеве господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ, что они нахозяйничали и куда были изъяты средства за счет продажи земли, коммунального имущества, банков", - сказал он.

А.СЕМИНОГА отметил, что наблюдается просто попытка создать большинство под Партию регионов.

"Я не удивлюсь, если в ближайшее время встанет вопрос в Киевсовете о переизбрании секретаря Киевсовета представителем Партии регионов", - сказал он. По мнению депутата, команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО под этим "прессингом" согласится на такое развитие событий.

"Идет просто попытка таким незаконным способом получить всю власть без поддержки избирателей и попытки все теневые потоки подчинить себе", - добавил А.СЕМИНОГА.