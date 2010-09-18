Герман считает, что нужно еще поискать заказчиков убийства Гонгадзе

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН считает, что судить нужно не покойных людей, а искать тех, кто заказал убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом она сказала в эфире программы Шустер Live на ТРК “Украина”.

А.ГЕРМАН отметила, что «судить мертвых не нам, генерал Кравченко уже перед тем судом, который действительно справедливый, и осудит его так, как он того заслужил, а мы должны судить в Украине живых и искать тех, кто заказал, и тех, кто привел к этой страшной трагедии».

А.ГЕРМАН считает, что заместитель Генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН принял «такое мужественное решение и прислушался к людям, и продолжил это следствие, поскольку почти 100% людей, которых опрашивали, не верили в то, что основным виновником всего этого был Кравченко».

По ее словам, «это свидетельствует о том, что мы все-таки живем в демократическом государстве, где прислушиваются к мнению людей».

При этом А.ГЕРМАН отметила, что не вполне верит, что будут названы настоящие заказчики убийства журналиста.

«Прошло много годы, следы позаметали, кого расстреляли, кого забыли, с кем договорились. На Гие Гонгадзе сделали себе политическую карьеру очень многие политики: кто стал Президентом на его костях, кто сделал революцию и стал премьером на его костях», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября 2010 года пресс-служба Генеральной прокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе завершается. По данным ГПУ, следствием установлено, что заказчиком этого преступления был на то время глава МВД Украины, в настоящее время покойный, Юрий Кравченко.